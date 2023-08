/VIDEO/ Hořkosladké překvapení čekalo začátkem týdne Brňany cestující autobusovou linkou 77. Ačkoliv spoje standardně projíždí zastávkami Tržní, Hladíkova nebo Autobusové nádraží směrem na Úzkou, v pondělí a úterý jezdili řidiči mimořádně přes zastávky Životského, Masná a Vlhká. Důvodem byly dlouhé kolony související s opravami silnic na Zvonařce, autobusy by se proto zdržely i o desítky minut. Podle dopravního podniku se však jednalo o mimořádnost, v dlouhodobějším horizontu podobné odklony neplánují.

Podívejte se, čemu se autobusy brněnské MHD vyhýbaly. Takto vypadala situace na opravované části ulice Zvonařka první pracovní den po omezeních, v další dny je situace podobná, ne-li horší. | Video: Deník/Magdaléna Blažková

Dopravní ředitel brněnského dopravního podniku Jan Seitl podotkl, že situace začátkem týdne byla ojedinělá, proto na ni pracovníci pružně zareagovali. „Jedná se o operativní reakci dispečinku související s kolonami osobních aut při opravě na Zvonařce a v Opuštěné ulici. Prostě přijedeme do centra rychlejší trasou. Skutečně je to ale pouze krátkodobé opatření jen po nezbytnou dobu. Jakmile není potřeba, vracejí se spoje na svou původní trasu,“ vysvětlit Seitl.

FOTO: objev na Mendlově náměstí v Brně poodhaluje tajemství svrateckého náhonu

Zpoždění od deseti do třiceti minut nabírají nejen autobusové spoje linky 77 již od začátku stavebních úprav kolem Zvonařky. Právě nekonečné čekání v kolonách, netrpělivost a nespokojenost mnohých cestujících zapříčinily neočekávanou změnu. Zaskočení byli i cestující jednoho z autobusů, který mimořádnou trasou přes zastávky Životského, Masná a Vlhká projížděl v úterý ráno. „Křenová byla zacpaná. Bylo to tak i včera,“ uvedla řidička autobusového spoje.

Aktuálně projedou řidiči od Plotní ulice po křižovatku s Trnitou pouze v jednom jízdním pruhu v každém směru. Zúžení pokračuje i v Opuštěné ulici, a to po Uhelnou. Ze Zvonařky ani z Opuštěné navíc šoféři neodbočí vlevo. „Vypadá to šíleně. Tady to bývá ucpané i normálně, teď to bude hlavně ve špičce daleko horší," povzdechla si v prvních dnech dopravních omezení brněnská řidička Barbora Kolářová.

Uzavírka tahu mezi Brnem a Třebíčí: na objížďce skoro o deset kilometrů víc

Ačkoliv šoféři mohou do Trnité ulice vjíždět ze směru od Úzké od uplynulé soboty, narážejí před ústím do Opuštěné ulice na aktuálně probíhající uzavírku. Z místa se tak dočasně stala slepá ulice. Až do čtvrtka řidiči ulici nevyužijí ani k příjezdu do nákupního centra Vaňkovka. „Z Trnité do nákupního centra nevjedou, a to kvůli souběhu s pracemi na Paláci Trnitá," popsala před časem mluvčí brněnského magistrátu Anna Dudková.