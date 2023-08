Nově vybudovanou silniční galerií v ulici Žabovřeská projíždějí řidiči od úterka v Brně. Ve směru ke Královopolskému tunelu se tak provoz od srpna přesunul na nový úsek brněnského velkého městského orkuhu Žabovřeská.

V Žabovřeské ulici v Brně už řidiči jezdí zastřešenou silniční galerií. | Video: Deník/Magdaléna Blažková

Silničáři převedli dopravu do nově postavené zastřešené silniční galerie. „V návaznosti na postup stavebních prací potřebujeme v části za novou žabovřeskou lávkou založit protihlukové stěny a využít uzavírku k opravě povrchů,“ vysvětlil minulý týden ředitel brněnského závodu státních silničářů David Fiala.

Dosavadními jízdními pruhy blíže k řece ve směru do centra šoféři neprojedou. Nájezd z Fanderlíkovy ulice na Žabovřeskou zůstane po tři týdny uzavřený. V křižovatce s Pisáreckou ulicí a Hlinkami musí lidé počítat se zákazem levého odbočení z Pisárecké ulice na Žabovřeskou, dále pak se zákazem pravého odbočení z Hlinek na Žabovřeskou.

Z Bauerovy ulice směrem na Bystrc projedou řidiči tunelem Hlinky, do centra bude tunel uzavřený. Náhradní trasa povede přes křížení Pisárecké ulice s Hlinkami. Omezení potrvají do 22. srpna. „Tím, že řidiči narazí na světelnou křižovatku, bude provoz sice svým způsobem dávkovaný, ale přestože upravujeme signální plány, lze v místě počítat s komplikacemi. Skoro bych si řidiče dovolil požádat nejen o trpělivost, ale aby onen směr používali co možná nejméně,“ podotkl za Ředitelství silnic a dálnic Fiala.

Podle něj se zabývali několika variantami, jak dopravu v místě řídit. Ve hře byla i možnost rozebrání protihlukové stěny pod Hlinkami, nicméně tato možnost se nakonec neukázala jako vhodná.

Zdroj: Deník/Magdaléna Blažková

Řidiči nyní v místě projedou jedním pruhem v každém směru. Dvěma jízdními pruhy v každém směru budou jezdit po dokončení stavby v roce 2024. Stavba velkého městského okruhu Žabovřeská je rozdělená na dvě etapy. První skončila v roce 2021, druhá má být hotová za rok.