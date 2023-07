/MAPY DOPRAVNÍCH OMEZENÍ/ Na změnu v dopravě se musí připravit řidiči, kteří budou v příštích dnech projíždět oblastí Tomkova náměstí v Brně. Kvůli stavbě velkého městského okruhu tam silničáři od soboty omezí počet jízdních pruhů. „Zredukujeme provoz do režimu 1+1. Průjezdný bude tedy pouze jeden pruh v každém směru," uvedla mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Lucie Trubelíková.

Oblast Tomkova náměstí v Brně. | Foto: ŘSD

Omezení se bude týkat úseku od výjezdu z tunelu po Karlovu ulici. Postupem času se zúžení bude měnit. „Od 30. července zúžený úsek zkrátíme na prostor Tomkova náměstí. Dne 18. srpna provoz vrátíme do režimu dvou jízdních pruhů v obou směrech," zmínila Trubelíková.

V oblasti Tomkova náměstí doposud řidiči jezdí ve dvou pruzích v každém směru. Částečně po provizorním mostě, kde platí snížená rychlost dvacet kilometrů v hodině.

Od 1. července je úplně uzavřena Dukelská, Valchařská a Cacovická ulice v ústí do Tomkova náměstí. Tramvajová doprava končí v Dukelské.

V brněnských Maloměřicích vzniká obří mostní estakáda. Bude dlouhá zhruba půl kilometru a povede například nad místním seřaďovacím nádražím.

Kromě Tomkova náměstí dělníci pracují také na dalších třech částech velkého městského okruhu, a to v Bauerově, Žabovřeské a Rokytově. „Až stavby skončí, bude to znamenat ve všech místech významné zjednodušení dopravy. Jak je vidět v případě Bauerovy, je to i výrazné zlepšení městského prostředí," podotkl nedávno ministr dopravy Martin Kupka.

Generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl věří, že všechny čtyři aktuální stavby na velkém městském okruhu v Brně budou hotové do konce příštího roku.