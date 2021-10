Rekonstrukce má začít na jaře roku 2022 a potrvá zhruba tři měsíce. „Obnova bude zahrnovat například výměnu umělého trávníku, který je téměř třicet let starý a zcela zničený. Také musíme vybudovat nové elektrorozvody, osvětlení a oplocení,“ řekl náměstek brněnské primátorky Petr Hladík.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.