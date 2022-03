Bodové hodnocení, podle kterého jsou žáci přijímáni do školek, totiž nově zahrne tuto kategorii. Změnu minulý týden schválili brněnští radní. „Je to změna k lepšímu. Pro tříleté děti, které nastupují do mateřské školy, je velmi důležité, pokud už ve školce mají staršího bratra nebo sestru. V mnohém jim to může pomoci. Je to smysluplnější, než aby každý chodil někam jinam,“ zhodnotila novinku ředitelka mateřské školy v Prušánecké ulici Zuzana Davidová.

Rodiče při vyplňování přihlášky uvedou, že jejich starší dítě už do vybrané školky dochází. Tato skutečnost bude následně bodově ohodnocena. „Konečně někdo s tímto nápadem přišel. Škoda, že něco takového nebylo už dříve, když jsme my umisťovali děti do mateřských škol,“ uvedla Brňanka Alena Křížová.

Elektronické přihlášky zahrnují řadu proměnných. Základní podmínkou je místo trvalého pobytu v příslušném obvodu mateřské školy. Dále pak záleží na věku dítěte, kdy jsou přednostně přijímáni spádoví pětiletí žáci. Nyní se v Brně daří umisťovat děti od tří let. „Návrh na změnu pravidel vychází z požadavků rodičů. Změna by měla ušetřit rodinám mnoho stresu při vstupu do předškolního stupně vzdělávání,“ uvedl náměstek primátorky Petr Hladík.

Například v Břeclavi už tento systém platí delší dobu. „Nechceme, aby rodiče vozili děti po celé Břeclavi, jedno na konec města, druhé na opačný. Zároveň rodiče často chtějí dostat své děti do některých oblíbených školek. Proto jsme zavedli systém rozřazování pomocí bodů a díky staršímu sourozenci získá mladší body navíc,“ popsal břeclavský místostarosta Richard Zemánek.

Do nového školního roku už brněnští rodiče zaregistrovali 588 dětí. Přijata z nich byla většina, přesněji 440 žáků. Zbytek na vyřízení žádosti čeká. K vyřešení problému s nedostatkem volných míst by měly pomoci i dvě nové mateřské školy, které v Brně mají vyrůst. Ta v okolí Sadové ulice má pojmout 125 předškoláků. Další školka je plánovanou součástí výstavby Nové Zbrojovky.

