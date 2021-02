/ZMĚNY PŘEHLEDNĚ/ Masa aut zahlcující dosud klidnou lokalitu v brněnských Medlánkách, kam lidé míří za procházkami. Silniční propojení mezi sousedními brněnskými čtvrtěmi Sadová, Lesná a Obřany, které sice výrazně zkrátí vzdálenost, ale zavedou do míst výrazně větší množství aut. I toto měl přinést nový územní plán města Brna.

Brněnských Medlánek se změny územního plánu významně dotýkají. | Foto: Deník / Attila Racek

Městští radní však nedávno schválili několik změn sporných bodů, které pracovníci kanceláře městského architekta do nového plánu zapracují. „Upravený návrh lidé uvidí v květnu letošního roku. V červnu bude následovat opakované veřejné projednání,“ řekla mluvčí kanceláře Jana Běhalová. Co se změní a co ne? Deník Rovnost přináší přehled vybraných změn.