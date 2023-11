Na komplikace při cestování hromadnou dopravou se musí připravit Brňané, kteří se od pondělí vydají přes brněnské Židenice. Kvůli začátku stavebních prací v Gajdošově ulici tam zástupci dopravního podniku dočasně zruší zastávku Gajdošova, a to směrem ke křižovatce s Táborskou ulicí. Omezení potrvají v závislosti na rychlosti stavebních úprav přibližně rok. Znovu by odtamtud měli lidé začít cestovat v říjnu příštího roku.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/Lucie Burianová

Dlouhodobá výluka začne v neděli po jedenácté večer, tou dobou však místem projede pouze rozjezd linky N97. Od pondělí se tam dělníci pustí do prací na rozsáhlé rekonstrukci inženýrských sítí, jejichž dosavadní stav způsoboval mimo jiné časté vodovodní havárie v městské části. Kromě autobusové linky 84 zasáhne omezení také spoje linek 55, 58, 75, 78, a noční rozjezd N97.

„Náhradou je možné použít ostatní zastávky v oblasti, tedy Stará osada, Otakara Ševčíka nebo Dělnický dům. Ve směru na Starou osadu zůstane provoz zastávky Gajdošova zachovaný,“ upozornili před začátkem plánované výluky představitelé Dopravního podniku města Brna na svých webových stránkách.

Potíže přinese dopravní omezení také pro řidiče, kteří Gajdošovou ulicí denně projíždějí v hojném počtu. Řada z nich se blížící se situaci nebojí označit za dopravní peklo. Místo čtyř jízdních pruhů projedou šoféři od nového týdne pouze dvěma, uzavřená bude pravá strana vozovky ve směru k mostu Otakara Ševčíka mezi Bubeníčkovou a Táborskou ulicí.

Neprůjezdná zůstane rovněž křižovatka Gajdošovy s Kaleckého ulicí. Protože je oblast součástí velkého městského okruhu, dají se v místě očekávat dlouhé kolony a následná zdržení. Důvodem rozsáhlých oprav jsou časté havárie vodovodu, kterých představitelé města napočítali v místě za posledních pět let hned patnáct.

„Každá taková událost, kterých od roku 2018 evidujeme patnáct, významně ovlivňuje řidiče i obyvatele. Dobu, kdy se v blízkosti opravuje most Otakara Ševčíka a nedaleko se staví nový úsek velkého městského okruhu, proto využijeme k opravám vodovodů a kanalizace. Objízdné trasy jsou nastavené a předejdeme tak dopravním omezením v příštích letech,“ uvedla nedávno brněnská primátorka Markéta Vaňková.

Omezení čeká od pondělí také cestující hromadnou dopravou, kteří se trolejbusovou linkou 38 vydají do zastávky Preslova v brněnských Pisárkách. „Z důvodu stavebních prací v prostoru smyčky bude nástupní zastávka Preslova od pondělní sedmé ráno do ukončení prací pro trolejbusovou linku 38 přeložená na hlavní silnici za výjezd ze smyčky,“ informovali zástupci dopravního podniku. Práce v místě by podle předpokladů měly skončit v polovině prosince.

