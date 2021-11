/SEZNAM ZMĚN/ Mezi Adamovem na Blanensku a Brnem kvůli práci pravidelně pendluje Ondřej Budiš. Od prosince na přibližně rok nuceně vymění dosavadní vlak za autobus. Příští měsíc kvůli modernizaci železniční trati začíná mezi krajským městem a Blanskem výluka provozu. Jde o největší dopad nového jízdního řádu, který začne platit od 12. prosince.

Ilustrační foto. | Foto: České dráhy

Stejně jako dalším lidem, výluka Ondřeji Budišovi cestu do zaměstnání výrazně prodlouží. Pracuje v centru Brna. „Přivstanu si, protože autobus je pomalejší než vlak. Budu to mít navíc nově s přestupem a část cesty pojedu tramvají. Není to příjemné, ale nedá se nic dělat. Autem jezdit nebudu,“ řekl muž Deníku Rovnost. Cestování za volantem by se mu prodražilo, navíc v centru Brna bývá problém s parkováním.