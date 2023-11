Deník Rovnost zmapoval změny na železnici u vlaků projíždějících jižní Moravou, které se projeví od 10. prosince letošního roku. „V souvislosti s návratem nočních spojů Vídeň – Berlín či spojení od Budapešti na trasu přes brněnské hlavní nádraží budou zrušeny spěšné vlaky mezi Břeclaví a Brnem s odjezdem z Břeclavi ve 23:11, respektive 23:20, které od pátku do neděle zajišťovaly přípoj od nočních spojů do Brna," sdělil mluvčí firmy Kordis, které je koordinátorem hromadné dopravy v kraji, Květoslav Havlík.

VÍCE SPOJŮ DO POLSKA

České dráhy dále rozšíří nabídku spojení do Polska přes Bohumín. „Jeden pár vlaků představuje spoj EuroCity Danubius z Vídně přes Břeclav, Bohumín do Krakova a zpět, který doplní nabídku spojení mezi Rakouskem a Polskem po hlavní trase přes Břeclav, Hodonín, Otrokovice, Přerov, Hranice na Moravě a Ostravu. Ve směru do Polska pojede v odpoledních hodinách a ve směru do Rakouska dopoledne," přiblížil Šťáhlavský.

Cestující navýšení počtu vlakových spojů z jihu Moravy do turisticky atraktivních destinací jako je Krakov vítají. „Ještě lepší by ale byla i nějaká nová destinace v nabídce. Alespoň přes letní období," míní například Jakub Hemza z Lužic na Hodonínsku.

Na základě požadavků na lepší spojení na odpolední směnu do Brna vznikne nový pár osobních vlaků zajišťovaných jednotkami Moravia. „Konkrétně se bude jednat o pár vlaků mezi Hustopečemi a Hrušovany u Brna s odjezdem z Hustopečí ve 12:31 a Hrušovany u Brna a Hustopečemi s odjezdem z Hrušovan ve 13:02. V Hrušovanech u Brna bude zajištěný přestup na vlaky z nebo na brněnské hlavní nádraží," vyjmenoval Havlík.

Dále i z důvodů zajištění přípojů od spěšného vlaku pojede osobní vlak ze Znojma se stávajícím odjezdem v 18:56 do Břeclavi nově v pracovní dny přibližně o patnáct minut později a zajistí přípoj od spěšného vlaku z Jihlavy.

VÝLUKY NA JIHU MORAVY

V příštím roce je naplánováno také několik výluk, které ovlivní řadu spojů, které jezdí přes jižní Moravu. Jedna se bude týkat například rekonstrukce vlakového nádraží v brněnském Králově Poli. „Výluky jsou plánovány od jara, kdy linka R8 mezi Brnem a Bohumínem nebude zajíždět do stanice Brno-Královo Pole, ale bude výchozí, respektive končící ze železniční stanice Brno-hlavní nádraží," informovala mluvčí RegioJetu Alexandra Janoušek Kostřicová.

Správa železnic bude modernizovat trať mezi Brnem a Havlíčkovým Brodem. „V období od března do září se předpokládá z důvodu výluky úplné uzavření úseku Vlkov u Tišnova – Křižanov, vlaky budou nahrazeny autobusy a vedení vlakových spojů bude upraveno podle výlukového jízdního řádu. Na příští rok je v plánu modernizace traťového úseku do Kuřimi," nastínil Havlík.

Od konce dubna do prosince je předpokládána výluka kvůli celkové rekonstrukci, elektrizaci a dobudování druhé koleje v úseku mezi Střelicemi a Zastávkou u Brna.

ZMĚNY UŽ OD PODZIMU

Už od letošního října rozšířil RegioJet dostupnost spojů mezi Prahou a Bratislavou přes Brno a Břeclav, když navýšil počet spojů ze tří na čtyři páry denně. „Cestujícím je nově k dispozici ranní spoj z Bratislavy do Prahy s odjezdem nově z Břeclavi v 7:38 a z Brna v 8:09. Odpolední spoj z Prahy do Bratislavy má pak odjezd z Brna v 19:48 a Břeclavi ve 20:20," vyjmenovala Janoušek Kostřicová.