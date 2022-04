K vytíženosti přispívá frekventovaná cyklostezka vedoucí okolo řeky Svratky, Pisárecká trasu protíná. Roli hraje i menší přestupní uzel, kde lidé mohou nasednout na spoj do centra města, Starého Lískovce nebo třeba Králova Pole. Stejně tak k ruchu za několik let přispěje vybudování sportovního a rekreačního areálu Anthropos. Sportoviště se musí dopravně napojit právě do Pisárecké. „Při této příležitosti chceme odstranit i některé neduhy, které lokalitu trápí,“ podotkla primátorka Markéta Vaňková.

Úpravy se zaměří na zastávky Anthropos v Pisárecké. Mají se posunout, být v zálivu a bez bariér. Ve směru do centra budou nově blíž řece. U nástupiště v opačném směru vznikne krátký propojující chodník do Veslařské.

Zcela nové zastávky mají být za křižovatkou s ulicí Antonína Procházky ve směru do Nového Lískovce. „V aktuální situaci potřeba nejsou, ale v kontextu zřízení přístupu k novému sportovnímu areálu, je to téma k diskuzi,“ poznamenala mluvčí dopravního podniku Hana Tomaštíková.

Co řeší technická studie Zastávky MHD - oblast Anthropos

odstranění potenciálních kolizí cyklistů a cestujících městské hromadné dopravy

přesunutí a vybudování nových zastávek

komfortnější pohyb chodců

zpřístupnění hotelu a stomatologického centra nevyužívaným podchodem i jiným pěším napojením

vjezd do plánovaného rekreačního a sportovního areálu

V důsledku plánovaných změn se má zamezit hrozícím nehodám mezi cyklisty a pěšími, kteří využívají stejná místa pro překonávání silnice. Stezka podél vody se přes vozovku dočká přímého napojení. Další úpravy pro lidi na kole budou zřejmě souviset s posunem zastávek. „V tomto případě postačí, aby vedení cyklistů kolem nich udělali takovým způsobem, aby se jednalo o standardizované řešení. Aby nevznikl další unikát jako v Plotní,“ připomněl Michal Šindelář ze spolku Brno na kole tamní nešikovné vedení stezky přes zastávku.

Nové využití získá dnes uzavřený podchod. Přes něj se pěší dostanou k hotelu a do stomalogického centra stojícího za křížením. Lidé docházející do zařízení sepsali petici za zřízení přechodu v Pisárecké. „V současné době není bezpečný příchod přes frekventovanou dopravní tepnu – Pisáreckou nebo Antonína Procházky – žádným způsobem možný, a to ani oklikou. Situace je zdraví ohrožující a objekty jsou fakticky odříznuty od jakékoliv přístupové cesty pro pěší,“ upozornili iniciátoři, které zastupuje Karel Navara.

Pod dokument se podepsalo více než osmdesát lidí. Pěší napojení hotelu a stomatologického střediska má za úkol najít ve studii její autor. V úvahu připadá i úprava křižovatky Pisárecké a Antonína Procházky.

Další požadavek ke změně v Pisárecké zaznívá z nedalekého Nového Lískovce. Představitelé tamní radnice žádají vytvoření samostatného pruhu pro autobusy ve směru do centra města, který by využily trolejbusové linky 25 a 26. „Pro naše obyvatele je šestadvacítka jediným spojením do centra. Trolejbus ale často stojí v kopci dlouhé minuty kvůli zácpě,“ vysvětlila novolískovecká starostka Jana Drápalová. Zřízení takzvaného bus pruhu by uvítali také představitelé dopravního podniku, aby jejich spoje omezily zpoždění vzniklá kvůli dopravní špičce.