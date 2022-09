„Často se na nás obraceli místní, že vnitrobloky jsou místem, na které se nevztahují modré zóny. Takže když se v okolí těchto lokalit modré zóny zavedly, ti, kteří neměli povolení v zóně parkovat, se začali stahovat právě do vnitrobloků a zabírali prostor místním,“ vysvětlovala rozhodnutí mluvčí radnice Brna-středu Kateřina Dobešová.

Například podle tamní obyvatelky Zity Prokešové je zavedení takového opatření správné. „Jsme rádi, protože sem jezdí lidi odevšad a domácí pak nemají kde zaparkovat. Otázkou ale je, zda bude povolení někdo kontrolovat,“ reagovala žena. Na starosti to budou mít městští policisté. Hlídky si podle poznávací značky auta zjistí, zda auto oprávnění k vjezdu má, nebo nikoli.

Kontroly (ne)fungují

Zkušenosti z jiných vnitrobloků podle mluvčí Dobešové ukazují, že systém funguje. Karel Hejl, který bydlí v domě přilehlém k vnitrobloku Čápkovy a Grohovy ulice, kde je omezení vjezdu už od června minulého roku, by s ní však nesouhlasil. Kontroly jsou podle něj nedostatečné a ve vnitrobloku parkují lidé i z jiných ulic nebo studenti, kteří svá auta odstavují na delší dobu.

„Absolutně to nefunguje. Kontroly vjezdu jsou nedostatečné. Občas přijedou policajti zkontrolovat značky a rozdat nějaké pokuty, ale auta jsou tady pořád. Parkují tu lidé z ulic, které jsou úplně bokem. Případně jsou tu studenti, kteří mají pronajaté byty s tím, že v jednom jsou třeba čtyři. Přijedou třemi auty, která sem postaví a nechají je tady stát a pak až třeba za měsíc jedou zpátky. Večer už to tady potom nekontroluje nikdo a vy jako majitel bytu, když přijedete po sedmé hodině, nemáte absolutně nárok. Kolikrát stojím až na Veveří,“ popsal svoji zkušenost Hejl.

Ti, kteří v přilehlých domech bydlí pouze v nájmu, parkovat ve vnitroblocích nemohou. Zatímco provozovna se nájemní smlouvou doložit dá, bydliště pouze trvalým pobytem nebo vlastnictvím nemovitosti.

JAK ZÍSKAT POVOLENÍ K VJEZDU?

Podle Anny Dudkové z Magistrátu města Brna je nejjednodušší využít takzvané Osobní stránky uživatele. Lidé, již jsou v systému rezidentního parkování, je už zpravidla mají. Založit je lze pomocí e-mailu nebo datové schránky.



CO JE POTŘEBA?

V případě trvalého pobytu občanský průkaz a v případě vlastnictví nemovitosti výpis z katastru nemovitostí.

Zapomenout si lidé nesmí ani technický průkaz auta a podnikatelé i živnostníci se sídlem nebo provozovnou ve vnitrobloku výpis z obchodního nebo živnostenského rejstříku a technický průkaz vozidla, kde je žadatel uvedený jako vlastník nebo provozovatel.

Zásobování potom musí doložit technický průkaz a smlouvu nebo objednávku, která prokazuje nutnost vjezdu do vnitrobloku. Na rozdíl od ostatních má navíc omezení. Do vnitrobloku může vjet pouze mezi šestou a dvanáctou hodinou.



RADĚJI OSOBNĚ?

Pro ty, kteří neradi vyřizují podobné věci online, si mohou povolení vyřídit i osobně na odboru dopravy Magistrátu města Brna, konkrétně na oddělení parkovacích oprávnění. Poplatek je dvě stě korun a vyřídit si jej lze na dobu jednoho roku nebo konkrétní období.

Podle mluvčího městské policie Jakuba Ghanema strážníci denně zkontrolují okolo tisícovky aut. Pravidelný dohled se podle něj osvědčil. Zatímco v prvních týdnech zavádění porušovalo pravidla až 36 procent řidičů, postupně se jejich počet snižoval na 10 procent. „Ze zkušeností víme, že řidičům téměř vždy nějakou dobu trvá, než začnou nová pravidla respektovat. O dohledu ve vnitroblocích už se však několik měsíců ve veřejném prostoru ví. Věříme tedy, že by situace mohla být o něco příznivější, než když se systém zaváděl zcela nově na prvních adresách,“ myslí si Ghanem.

Omezení vjezdu funguje již zhruba v desítce dalších vnitrobloků v Brně. Jedním z nich je i ten z Čápkovy a Grohovy ulice. Magistrátní úředníci vydali dosud přibližně třináct set oprávnění. Podle Dobešové je zavedení omezení vjezdu do vnitrobloků lepší než modré zóny. Ubylo by totiž parkovacích míst, jak ukázala to studie.