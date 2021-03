Starší důchodci a děti od šesti do deseti let od dubna snadněji prokážou nárok na bezplatnou přepravu v brněnské městské hromadné dopravě. Další změna v tarifu se týká třeba vydávání předplatních jízdenek pro doprovod nejmenších dětí.

Cestování MHD v Brně v době koronavirové. | Foto: Deník / Attila Racek

Penzistům nad sedmdesát let nově pro potvrzení o bezplatné přepravě v základních zónách 100 a 101 postačí občanský průkaz, dětem jiný doklad než průkazka integrovaného dopravního systému, například karta pojištěnce. „Předplatní jízdenky pro doprovod dětí do tří let vydá dopravní podnik výhradně v elektronické podobě. Zrušili jsme také zvláštní roční kupon pro důchodce do sedmdesáti let za 840 korun,“ řekl městský radní pro dopravu Petr Kratochvíl.