Představitelé města jsou navíc limitovaní časově. „Po 1. lednu příštího roku už nebude možné další změny územního plánu začít, aniž by byl předtím územní plán přepracovaný do takzvaného jednotného standardu. Proto o zkráceném postupu musí zastupitelstvo rozhodnout do konce letošního roku," doplnil Bořecký.

O dohodě v nové koalici spočívající v tom, že budou projednávat i změny stávajícího územního plánu, se zmínila minulý týden v rozhovoru pro Deník Rovnost i primátorka Markéta Vaňková. „Na tom jsme neměli před volbami shodu. Lidovci, kteří měli územní plán v gesci, nebyli zastánci projednávání jeho změn," podotkla Vaňková.

Písemné požadavky na změnu územního plánu mohou obyvatelé nebo firmy vlastnící pozemky nebo stavby na území města podávat do 16. listopadu prostřednictvím jednoduchého formuláře. Ten je spolu s kontakty a dalšími informacemi k dispozici na webovém Portálu územního plánování města Brna. Datum je stanovené s ohledem na kapacitní možnosti Odboru územního plánování a rozvoje.

Vhodnost požadovaných změn posoudí úředníci podle několika kritérií. „Především jimi nesmí být dotčeny záměry plynoucí ze Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje. Za ideální bychom také považovali, kdyby byly i v souladu s novým územním plánem. Cílem je udržet změny jako lokální bez dopadu do dopravního skeletu města či do technické infrastruktury, jakou jsou kmenové stoky, vodovody nebo plynovody,“ upřesnil Bořecký.

Zvláště profesionálové z oboru, například velcí investoři, mohou i nadále využít práva podat návrh na pořízení změny územního plánu a vše potřebné včetně nutných stanovisek si obstarat samostatně. I takto podané návrhy však budou odborníci posuzovat jako požadavky ve zjednodušeném režimu.