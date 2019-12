Připomínky k plánu budou lidé posílat až do čtvrtého prosince. „Rozhodli jsme se, že bezproblémové úpravy přidáme do plánu ve zrychleném režimu. Jde o změny pro rozvoj města. Pro bydlení, koncepční řešení některých lokalit, případně konkrétní záměry třeba nemocnice nebo hřbitova,“ nastínil brněnský radní pro územní plánování Filip Chvátal.

Díky zrychleným novinkám v současném územním plánu Brna se bude město rozvíjet rychleji. „Je tady hodně brownfieldů, třeba staré výrobní haly, které už léta nejsou v provozu. Není možné je přestavět na nic jiného, ale můžeme se bavit o jejich přeměně na místa pro bydlení, administrativní centra nebo obchodní plochy,“ sdělila výkonná ředitelka společnosti Imos Development Hana Vyplelová.

Podle ní je nutná změna plánu třeba při jednom z projektů firmy, přestavbě obchodního domu v Králově Poli. „Městská část totiž další obchodní centrum nechtěla. Stavbu jsme proto přeprojektovali na bytovou zónu, nyní je ale potřeba upravit územní plán,“ dodala.

Momentálně už podle architekta Petra Hrůši není v Brně kde stavět. „Je problém například s bydlením. Nemáme kde projektovat, vše už je zabrané. Z pragmatického hlediska je proto rozumné nejnaléhavější změny do stávajícího územního plánu pustit,“ zhodnotil.

AŽ K MODŘICÍM

Kromě bydlení umožní chystané změny plánu například i vznik nových obchodních či průmyslových ploch. Některé vzniknou u Vídeňské ulice či ulice Moravanské lány. Zasahovat můžou až k hranicím s Modřicemi na Brněnsku. „Byli jsme na jednání i se starostou Brna-jihu Josefem Haluzou. Oba jsme byli celkem v šoku a dali jsme zamítavé stanovisko, protože v lokalitě není dopravní napojení,“ kritizoval modřický starosta Josef Šiška.

Podle zástupců magistrátního odboru pro územní plánování pro změnu využití plochy konkrétně u Vídeňské ulice dopravní obsluhu zajišťuje silnice, která vede souběžně s dálnicí D52. Možná výstavba podle nich navíc naváže na podobnou zástavbu v sousedních obcích.

Změny územního plánu

- kolik: 150 změn současného brněnského územního plánu

- jaké: nekonfliktní, které nevyžadují posouzení jejich vlivu na životní prostředí

- co ovlivní: například rychlejší vznik míst pro bydlení, dopravní infrastruktury, vznik komerčních či průmyslových ploch

- veřejné projednání: příští týden ve středu ve tři hodiny odpoledne na brněnské Nové radnici

- termín pro podání připomínek: do čtvrtého prosince

- nový územní plán: vzniká současně s úpravou současného územního plánu, hotový bude do roku 2022