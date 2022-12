Místo do Starého Lískovce nově do zastávky Nemocnice Bohunice sveze cestující tramvaj linky číslo 8. Od 11. prosince začne provoz na nové trati z Osové přes zastávku Západní brána až do terminálu u Fakultní nemocnice Brno a univerzitního kampusu. „Studuji medicínu a výuku mám v kampusu v Bohunicích. Prodloužení tramvajové trati je pro mě perfektní. Šalina zastaví přímo před vchodem do kampusu. Dřív sem musel přestupovat,“ svěřil se Deníku student Martin Zitelka.

V tunelu k brněnskému Kampusu hořela tramvaj. Záchranáři trénovali, podívejte

Změny v tramvajových linkách v Brně.Zdroj: Deník/Markéta EvjákováV zastávce Nemocnice Bohunice vznikne nový přestupní terminál, kam budou zajíždět městské i regionální linky. „Z pohledu počtu cestujících se bude jednat o druhý nejvýznamnější přestupní terminál v Brně po autobusovém nádraží Zvonařka,“ řekl ředitel firmy Kordis Jiří Horský.

U bohunické nemocnice budou nově končit regionální autobusy linek 401, 402, 405 a 406. „Budeme sledovat, jak se cestující chovají dál. Jestli pojedou tramvají 8 do centra nebo využijí trasu trolejbusu 25. Případně budeme reagovat úpravou spojů linky 25 v ranní špičce. Ve hře je jejich navýšení,“ oznámil Seitl. Případná změna by nastala v lednu.

Do Starého Lískovce bude nově prodloužená v pracovní dny tramvajová linka 7, která dosud končila ve smyčce Švermova.

Trolejbus a vlak

Součástí změn, které začnou platit 11. prosince, je také úprava spojů trolejbusové linky 37. „Chceme učit cestující z Kohoutovic a Kamenného vrchu využívat alternativní trasu, aby nejezdili konzervativně, jak byli léta naučení přes Mendlovo náměstí,“ zmínil Seitl.

Od 11. prosince obnoví také železniční provoz mezi Brnem a Blanskem. Vliv bude mít i na městskou dopravu. „Všechny tramvaje 4 jezdily až do Obřan. Nově každý druhý spoj skončí ve smyčce Maloměřický most a každý druhý spoj zajede do Obřan,“ uvedl Seitl.

Změny přehledně

Zahájení provozu na tramvajové trati Osová - Nemocnice Bohunice

tramvaj 6 - v úseku mezi Osovou a Dunajskou nově obslouží zastávku Karpatská

tramvaj 7 - trasa linky nově prodloužení ze smyčky Švermova až do Starého Lískovce, kde nahradí linku 8. V provozu pouze v pracovní dny. Obslouží i novou zastávku Karpatská.

tramvaj 8 - nově od zastávky Osová povede po nové trati přes zastávku Západní brána do terminálu Nemocnice Bohunice.

trolejbus 37 - přibližně polovina spojů bude prodloužena z Kohoutovic do terminálu Nemocnice Bohunice po celou dobu provozu linky. Společně s linkou 50 zajistí napojení sídlišť Kohoutovice a Kamenný vrch k nové tramvajové trati.

autobus 40 - v úseku mezi Křídlovickou a Ústředním hřbitovem linka nově povede přes zastávky Holandská a Bidláky. Zastávka Bidláky bude nově zřízená i ve směru z centra.

autobus 61 - zrušený.



Sloučení linek 53 a 72

autobus 72 - bude nově v provozu celodenně v pracovní i nepracovní dny. Část spojů nově skončí u nádraží v Králově Poli, část v zastávce Poliklinika lesná a vybrané spoje budou i nadále pokračovat do zastávky Obřany, sídliště.



Záměna konečných nočních linek v Líšni

autobus N98 - od večera 10. prosince tato linka nově pojede až do Mariánského údolí.

autobus N99 - od večera 10. prosince tato linka nově bude končit už v zastávce Jírova, kde zůstává zachovaná přestupní návaznost.



Obnovení provozu v Šámalově a Kulkově

v platnosti od 21. prosince

autobus 64 - ve dvou úsecích v Židenicích se vrátí na svou pravidelnou trasu, a to přes zastávku Údolíček a dále přes zastávky Kuldova, Tomáškova, Uzavřená, Jílkova, Mošnova a Buzkova. Zastávky obslouží v původních polohách.



Obnovení provozu na železniční trati Brno - Blansko

vlak S2, R19 - mezi Brnem a Blanskem se vrátí na své původní trasy.

tramvaj 4 - vybrané spoje skončí ve smyčce Maloměřický most.

autobus 75 - Bílovice nad Svitavou obslouží už jen vybrané spoje.

autobusy 210, 211, 233 - tyto regionální linky se vrátí na své původní trasy a už nebudou obsluhovat zastávky v Brně.

MICHAL HRABAL

MARIE BRÝŽOVÁ