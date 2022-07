Tramvajová linka 1 znovu pojede po původní trase z Řečkovic přes hlavní nádraží a Mendlovo náměstí až do vozovny v Pisárkách, linka 6 pojede v úseku od Moravského náměstí po Poříčí odklonem přes Malinovského náměstí, hlavní nádraží a Hybešovu ulici. Zastávku Mendlovo náměstí rovněž obslouží v ústí Václavské ulice.

Důvodem výluky je výměna výhybek, po jejím ukončení se provoz od začátku srpna vrátí do původního stavu. Linky 1, 5 a 6 tak znovu projedou Křížovou ulicí. Dočasná zastávka Mendlovo náměstí ve Václavské ulici zanikne.

Kvůli opravě povrchu silnice na výjezdu z Bítešské ulice k zastávce Čtvrtě omezí dopravní podnik od prvního srpna do ukončení prací, tedy zřejmě 9. srpna, provoz expresní autobusové linky E56. „Ve směru do Bohunic pojede Rybnickou ulicí a vynechá tak zastávku Pisárky. Náhradou obslouží zastávku Anthropos. Ve směru do Králova Pole pojede autobus po pravidelné trase,“ dodala Doležalová.