Změna začne podle vedení magistrátu platit na přelomu února a března. Nabíjecí stanice, každou se dvěma místy, staví městská společnost Teplárny Brno. Aktuálně jsou nabíječky v provozu na čtrnácti místech, nově přibydou v dalších osmi lokalitách.

„Zejména se jedná o sídliště jako Bystrc, Bohunice, Žabovřesky, Nový Lískovec nebo Líšeň. Za zmínku stojí určitě také Technologický park, kde jsou nabíjecí stanice hned dvě. Jedná se o takzvané běžné nabíječky, nabíjení trvá několik hodin a ke každé se mohou současné připojit dvě elektroauta,“ přiblížila mluvčí Tepláren Brno Renata Diatková.

Po započtení všech nákladů vyjde jedna nabíjecí elektrostanice na přibližně tři sta padesát tisíc korun. Brněnské teplárny však mají většinu z nich přihlášených do dotačních programů, které umožňují až čtyřicetiprocentní pokrytí. Skeptický vůči změně je nicméně například Lukáš Nevosad. „Je to hloupost a nechápu, jak se to liší od místa vyhrazeného pro nabíjení. Nazývat dvě parkovací místa zónou je zhruba na úrovni označení vilový dům pro panelák,“ mínil Brňan.

Kromě nabíjecích míst pro elektromobily odsouhlasili ve středu městští radní další úpravu. V části Benešovy ulice, konkrétně mezi Novobranskou a Orlí, se dočasně změní zóna B, umožňující i parkování návštěvníků, na oblast A, která je určena výhradně rezidentům a abonentům. „Těm chceme kompenzovat úbytek šestadvaceti míst u hotelu Grand, kde parkují autobusy náhradní dopravy po dobu výluky na trati z Brna do Blanska. Předpokládáme, že tento režim bude platit do začátku prosince,“ nastínil městský radní pro dopravu Petr Kratochvíl.