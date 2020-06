Výrazné komplikace postihnou řidiče jedoucí z Pisárek do Bystrce. Zavře pro ně nájezd na most přes Žabovřeskou. „Auta pojedou ke Královopolskému tunelu, na kruhovém objezdu v Králově Poli se otočí a vrátí zpátky,“ vysvětlila Anna Dudková z brněnského magistrátu.

Lidi za volantem směřující z Králova Pole do Pisárek čeká za výjezdem z tunelů zúžení ze tří jízdních pruhů do jednoho. Z něho pak u mostu odbočí řidiči jedoucí do Bystrce. Ostatní, kteří pokračují do Pisárek, se poté musí obrnit trpělivostí v dalším zúžení. Najedou na nově vybudovanou silnici, na které se zařadí do jednoho pruhu spolu s auty z Bystrce.

Podle Dudkové má změna dopravy trvat zhruba měsíc.

Zdroj: MMBPřes rozkopanou Žabovřeskou míří často Brňanka Libuše Maarová. „Naštěstí projíždím v časech mimo špičku. Snad bude tento úsek hotový ještě letos a komplikace skončí co nejdřív,“ vyslovila se.

První etapu v Žabovřeské ulici silničáři plánují dokončit letos v prosinci. V první polovině příštího roku tam dodělají sadové úpravy nebo chodníky.

V září měli začít se stavebními pracemi na druhé etapě v Žabovřeské, počátek prací se ale o několik měsíců posouvá. Antimonopolní úřad totiž před dvěma týdny odmítl rozklad Ředitelství silnic a dálnic a města proti únorovému zrušení původní soutěže. Silničáři společně s městem proto musí vypsat novou veřejnou zakázku.