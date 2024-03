Příspěvky o smutné události sdíleli lidé na několika sociálních sítích X i Facebook. „Cože? To už nebude žádný Břetislav IV.,“ okomentoval fotografii jeden z uživatelů Facebooku. Původní majitelé kaktusu Břetislava se k události odmítli vyjádřit.

Že je žádost napsaná komicky a působí trochu jako žert si myslí Brňanka Aneta Dvořáková. „Ale jestli je to pravda, tak je to teda odpornost, obzvláště v bytech pro důchodce, kde se lidi chytají drobných věcí, které jim tvoří takový jejich mikrovesmír a pomáhají jim to tam zvládnout,“ míní Dvořáková.

Hřbitovní dekorace v podobě kaktusu by podle botaničky Martiny Sojnekové mohla představovat riziko pro ekosystém, protože se jedná o nepůvodní druh. „Z botanického hlediska nevidím ve vysazování rostlin z čeledi kaktusovitých na hroby problém, pokud ovšem nehrozí jejich rozšíření do volné přírody, kde tyto druhy mohou nadále přetrvávat a rozrůstat se,“ vysvětlila botanička. V současné době se tak podle ní děje v teplejších oblastech republiky.