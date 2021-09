Cyklisté zlepšení vítají. „Nemám tenhle přejezd rád, přijde mi nebezpečný. Člověk se tu kolikrát sekne kvůli autům na pěkně dlouho. Jestli tu postaví podjezd, je to super,” sdělil cyklista Juraj Háder.

Městští radní minulý týden schválili zhotovitele stavby. Naplánovaná je tak, aby co nejméně obtěžovala kolemjdoucí i projíždějící řidiče. „Práce směřujeme do období, kdy cyklostezka není lidmi tolik využívaná. Celá stavba by se pak měla obejít bez větších dopravních omezení,” uvedla brněnská primátorka Markéta Vaňková.

Problémy s překonáním Hladíkovy ulice jsou od roku 2002, kdy byla vyasfaltovaná příslušná část cyklostezky. Náklady na podjezd vyjdou na více než třináct milionů korun.

ŠTĚPÁN BUBÍK

KAROLÍNA STÁRKOVÁ