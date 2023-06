Znáte opravdu Brno? Vychází hra, která dá zabrat i skutečným patriotům

Poznáte konkrétní místo ve svém městě podle fotografie? Odpověď se zdá být zcela jasnou, tak jednoduché to ale není. Ukazuje to neobvyklá hra City Hunter, kterou vymyslel programátor Dominik Jašek pro Brno a Třebíč. „Jejím principem je co nejpřesněji a nejrychleji určit místo na mapě na základě fotografie,“ vysvětlil Jašek.

Kde se v Brně nachází tento rak? Jedna z otázek v demoverzi hry City Hunter, která potrvá do 24. června. | Foto: Deník/Milan Krčmář