Ve Šlapanicích zve od nedávna lidi k místnímu rozhlasu znělka významného umělce. Josef Klíč je oceňovaný koncertní mistr a violoncellista Národního divadla Brno. „Pan Klíč je obyvatel Šlapanic a sám nabídl paní starostce, že pro nás znělku složí. Všechno udělal zadarmo a proto mu město veřejně děkovalo,“ řekl mluvčí Šlapanic Jakub Mikšovský.

Koncertní mistr brněnského národního divadla Josef Klíč. | Video: Filip Fajt

Josef Klíč v minulosti také spolupracoval s The Plastic People of the Universe nebo písničkářem Závišem.