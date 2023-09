Slavnou medvědici Coru si návštěvníci brněnské zoo nyní naživo neprohlédnou. Důvodem je uzavření cesty, které vede k její ubikaci. Důvodem je nestabilní svah za voliérou orlů východních. O uzavření cesty rozhodl stavební úřad. Zástupci zahrady o uzavření informovali ve středu v poledne.

Návštěvníci brněnské zoologické zahrady musí počítat s tím, že přístupová cesta k medvědici Coře je zavřená. Zoo se snaží situaci vyřešit co nejdříve. | Foto: Zoo Brno

Stav svahu odborníci i samotná zoo sledují řadu let. „V poslední době se stav výrazně zhoršil a bohužel dospěl do stádia, které ohrožuje zdraví lidí. Ve spolupráci s vedením zoo hledáme způsob, jak situaci vyřešit a cestu co nejdříve opět zpřístupnit. Pokud by se zájemci chtěli na lední medvědici Coru přesto podívat, mohou si otevřít webové stránky zoo, kde nepřetržitě funguje přímý přenos z její expozice,“ řekl náměstek primátorky města Brna Jaroslav Suchý.

Cesta je uzavřená od úterního odpoledne, a to hned po doručení rozhodnutí stavebního úřadu. „V něm odborník varuje před nestabilitou svahu, která ohrožuje návštěvníky i zaměstnance. Sesuv je stále aktivní, může tak kdykoliv dojít k nečekanému uvolnění kamene,“ přiblížila ředitelka Zoo Brno Radana Dungelová.

Zároveň vzkázala, že všechna zvířata jsou v pořádku a nebezpečí jim nehrozí. „Orla východního jsme ihned přesunuli. Zamířil do liberecké zoo, které děkujeme za vstřícnost a spolupráci,“ doplnila ředitelka.

