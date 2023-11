Z projektu, jehož stavba začala už v roce 2013, zbývá dokončit ještě vnitřní zázemí, které naváže na venkovní výběh. Problém nastal právě u venkovního výběhu, který je hotový od roku 2019.

Další čas i peníze

Pokud by se vedení města rozhodlo pro variantu s dželadami, lze pavilon dokončit s původním rozpočtem. Pokud se rozhodne preferovat chov šimpanzů, do projektu bude muset dát další peníze a čas. Podle předběžných odhadů by mohlo jít o desítky milionů korun. „Budeme také prověřovat možnost, že by se tam snad dala udělat nějaká jednodušší úprava za nějakých pět milionů korun,“ nastínil Suchý třetí variantu, která ale podle něj ještě není nijak prověřená.

Kdy se vedení města rozhodne pro konkrétní variantu, Suchý Deníku nesdělil. Návrh chce předložit na některé z příštích jednání rady města.

Podmínky pro chov šimpanzů chtěl splnit i tehdejší ředitel brněnské zoo Martin Hovorka. „Cílem projektu je splnění požadavků koordinátorky evropského záchovného programu primátů. Nová ubikace by měla odpovídat i na chystané změny české legislativy, která přinese přísnější pravidla i pro chov šimpanzů,“ řekl v srpnu 2022 muž, který zahradu vedl pětadvacet let. Právě za jeho vedení v zoo nový pavilon vznikal.

Evropská koordinátorka pro chov šimpanzů Jana Pluháčková pro Seznam Zprávy uvedla, že nový výběh je nevhodný jak pro samotná zvířata, tak pro přihlížející návštěvníky. Šimpanzi by podle ní mohli z výběhu utéct nebo ohrozit lidi na lávce u výběhu.

Město zváží žalobu

Náměstek Suchý pro Seznam Zprávy uvedl, že vedení města zváží žalobu na bývalé vedení zoo. Někdejší ředitel zahrady Hovorka se brání. „S tím, že by šimpanzi mohli teoreticky házet kameny, jsem přišel já. Osobně jsem to řešil i s koordinátorkou chovu šimpanzů z Ostravy (Jana Pluháčková - pozn. red.). Udělali jsme plány na rohože, aby opice kameny házet nemohly," řekl Deníku Hovorka.

Podle jeho vyjádření plánovali i převis u horní stěny. „Dávali jsme opatření dohromady s architektem Dandou, aby vypadalo hezky. Kousek převisu by tam pořád měl být vidět, klidně si tam zajděte. Loni na podzim jsem ale byl odejit a nestihl jsem práci dodělat. Podle původních plánů se úpravy měly dělat letos na jaře," doplnil Hovorka.

Pokud by se vedení Brna rozhodlo nevyhovující pavilon opravit a šimpanze do Brna vrátit, zabralo by to podle Suchého více než pět let. Venkovní výběh by tak i nadále sloužil pouze dětem, pro které tady brněnská zoo už v roce 2019 otevřela opičí dráhu.

Další problém je svah u orlů

Vedení brněnské zoo musí řešit i další problém. Už delší dobu se sesouval svah u voliéry orlů východních a další kus se sesunul v září. Kvůli tomu následně musela být uzavřena cesta k výběhu ledních medvědů. Oprava svahu by měla stát přes dvacet milionů korun. Téměř polovinou částky se na sanaci svahu bude podílet i město Brno. O uvolnění peněz v úterý rozhodli zastupitelé.

K zářijovému sesuvu se během jednání zastupitelů vyjádřila i současná ředitelka brněnské zoo Radana Dungelová. „K zářezu do svahu došlo už v době, kdy se zahrada začala stavět. Svah se od té doby dlouhodobě udržuje. Bohužel ale došlo k sesuvu, kvůli kterému jsme museli zavřít jednu z našich hlavních cest kolem medvědů,“ shrnula nynější stav ředitelka zahrady.

Podobně se vyjádřil i náměstek primátorky Suchý. „Dlouhodobě děláme běžnou údržbu toho svahu, a byl také monitorován. Bylo nám známo, že k nějakému zřícení může dojít,“ řekl Deníku náměstek Suchý.

Na opravách svahu podle Suchého začala zoo pracovat hned po zářijovém sesuvu. Návštěvníci ale uvidí naživo lední medvědy až koncem příštího roku. Do té doby se na ně mohou podívat alespoň pomocí živého přenosu na webu zoo.