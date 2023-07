První pár ledních medvědů se objevil v tamním areálu v roce 1964. Podle bývalého zaměstnance zahrady, který se zaměřuje na její historii, Eduarda Stuchlíka první lední medvědi žili společně s medvědy hnědými a střídali se s nimi ve výběhu. Po roce je přemístili do bratislavské zoo.

O dva roky později zahrada na Mniší hoře získala mladý pár ledních medvědů - Turula a Severku z tehdejšího Sovětského svazu. „Prostředí, ve kterém lední medvědi žili přes deset let, neumožňovalo ani přirozený odchov, ani bezpečné odebrání mláďat. Z deseti porodů se podařilo odebrat mláďata jen dvakrát,“ zmínil Stuchlík.

Odchov v bytě

Poprvé dvojčata uhynula po osmi dnech kvůli bakteriální infekci. „Podruhé se medvíďat ujal veterinář Zoo Brno Karel Tilč a jedno z mláďat společně s manželkou Lenkou odchoval v jejich brněnském bytě,“ vzpomínal Struhlík.

Narodilo se 3. prosince 1976 a jmenovalo se Arktis. Malému medvědovi ale nikdo neřekl jinak než Kukulín. Jednalo se o čtvrtého uměle odchovaného medvěda na světě.

Jeho sourozenec zemřel po pár dnech na zánět mozku. I Kukulín s příznaky zápasil, nakonec boj vyhrál. Chov mláděte byl pro manžele náročný. „Převrátil vědra s vodou, odpadkový koš si narazil na hlavu a plazil se s ním po bytě. Chtěla jsem to uklidit, ale vytrhl mi hadru z ruky. Potom se vrátil pro smeták a rozkousal ho. Dostal naplácáno a hodila jsem ho do vany. Tam trucuje a vrčí na mě, když se přiblížím,“ napsala pěstounka Lenka Tilčová do chovatelského deníku.

Ve třech měsících se vrátilo lední medvídě zpátky do zoo. „Pokud Tilč nepřišel, medvěd bouchal do dveří výběhu tlapami i hlavou,“ uvedl Struhlík. V té době bylo v zoo podobně staré mládě medvěda hnědého. To pomohlo Kukulínovi s osamostatněním.

Ke třetím narozeninám dostal Kukulín jako dárek starší samici ledního medvěda ze Dvora Králové. „Medvěd ožil a medvědice omládla. Lidskou společnost medvěd přestal vyhledávat,“ řekl Struhlík. Kukulín potomky neměl, ani se nedožil vysokého věku. Zemřel v sedmi letech.

Samice Cora a její mláďata

Zoo Brno nyní chová jednu samici Coru. Odchovala mláďata Billa, Toma, Kometu, Nanuka a Noriu. Poslední mládě Noria se narodilo před osmi lety. „Lední medvědy v brněnské zoo mám moc ráda. Expozici navštěvuji pokaždé, co tam jsem,“ zmínila častá návštěvnice zoo Kristýna Velnerová.

V roce 2018 uhynul samec Umca, který byl otcem všech odchovaných mláďat. Aby do brněnské zoo mohl dorazit nový samec, zahájila zoo přestavbu bazénu v expozici ledních medvědů. Ta skončila v září 2020. „Díky rozšíření bazénu a novému zázemí splníme podmínky pro nového samce, se kterým by Cora mohla přivést na svět mláďata,“ uvedl tehdejší náměstek primátorky Petr Hladík.

Z plánu nakonec sešlo. Pravidla pro chov ledních medvědů jsou podle mluvčího zahrady Michala Vaňáče stále přísnější. „Abychom mohli mít chovný pár, je potřeba celková rekonstrukce a vybudování dalšího zázemí i výběhu. S tím počítáme v návaznosti na nový vstup od Kníniček. Je to samozřejmě otázka do budoucna, hlavně závisí na sehnání peněz,“ informoval.

