Pelikáni bílí a v budoucnu i kadeřaví se zabydlí v brněnské zoo. Zástupci zahrady představili plány pro příští rok. Jedním z nich je obsazení expozice po lachtanech medvědích. Umístění ploutvonožců podle chovatelů do stávající expozice není vhodné, protože v posledních letech se významně zpřísnily podmínky pro jejich chov.

Zoo Brno bude v roce 2024 chovat nově pelikány. Ilustrační snímky. | Foto: Jan Havránek

Než bude mít zahrada na výstavbu jiného zařízení peníze, změnila koncept stávající expozice a po opravách do ní umístí malou skupinu pelikánů. „Naším záměrem je chovat ohrožené pelikány kadeřavé, na které se budou v příštích letech soustřeďovat významné evropské ochranářské aktivity. Aktuálně ale nejsou v evropských zoo k dispozici vhodní jedinci k sestavení hejna,“ vysvětlil kurátor chovu ptáků Zoo Brno Petr Suvorov.

Brněnská zoo je v kontaktu s evropským koordinátorem plemenné knihy. „Pokud by se ukázalo, že můžeme nějaké ptáky získat, vyhoví nám. Do té doby budou v Zoo Brno k vidění pelikáni bílí v počtu dvou až tří párů. Přijet by měli v prvním čtvrtletí roku 2024 v závislosti na tom, jak rychle se nám podaří dostavět a opravit expozici po lachtanech,“ doplnil Suvorov.

S chovem lachtanů skončila zoo v červnu letošního roku, kdy zemřel samec Sema. Bylo mu šestnáct let a v Brně dělal radost návštěvníkům od roku 2013.

Od konce loňského roku zahrada z vlastních prostředků průběžně opravuje menší expozice. „Letos se nám to podařilo u korsaků a manulů, máme kompletně nové a moderní pletivo na venkovních voliérách v Exotáriu, také jsme upravili expozici Žijí tu s námi ve vstupním esíčku a vytvořili novou voliéru pro sýčka obecného. Zmodernizovali jsme také voliéry v zázemí. V tomto trendu bychom rádi pokračovali i v roce 2024, záležet bude na finančním krytí a dalších projektech, které jsou před námi,“ poukázala ředitelka Zoo Brno Radana Dungelová.

Zahrada bude pokračovat v ochranářských projektech. Soustředí se na posílení populace dudků chocholatých na jižní Moravě, vypouštění syslů obecných do volné přírody nebo monitoring mořských želv v Indonésii.

V expozici Žijí tu s námi budou k dispozici od ledna 2024 nové interaktivní prvky, 3D modely tuzemských plazů, tabule a další informační materiály, které ukážou na nebezpečné prvky, které vytvořil člověk. „Na jaře 2024 nainstalujeme informační cedule také k expozici lvů. V plánu je nová technická klubovna hned vedle přednáškového sálu. Nejen děti určitě potěší i rekonstrukce hřiště ve Středisku ekologické výchovy Hlídka v parku Špilberk. Celé rodiny tak budou mít ještě kvalitnější prostor pro trávení volného času, rovněž díky tomu budeme moci nabídnout na Hlídce nové vzdělávací aktivity,“ sdělil mluvčí zahrady Michal Vaňáč.