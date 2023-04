V brněnské zoo se už letos v létě návštěvníci nají jinak než doposud. Zoologická zahrada chce do nabídky občerstvení zařadit více zdravých jídel, včetně těch bezlepkových a veganských. Hledá proto nové provozovatele několika stánků i zděných provozoven, včetně restaurace u Tygra. Preferovat by měli sezónní a regionální suroviny i výrobce, ale i doposud chybějící možnost platby kartou.

Párek v rohlíku | Foto: Shutterstock

V podmínkách pro nové provozovatele je kromě omezení jednorázových plastů například povinnost nabízet alespoň jedno teplé jídlo v ceně pod sto korun. Zařadit chtějí také bezlepkové, bezlaktózové či veganské pokrmy, sezónní ovoce a zeleninu nebo dietní jídla i nápoje. „Rádi bychom měli stravování pestré a kvalitní, aby vyhovovalo různým skupinám návštěvníků. Když už párek, tak s maximem masa a kečupem z rajčat," uvedl mluvčí brněnské zoo Michal Vaňáč.

Vyvážený výběr stravování někteří návštěvníci vítají. „Hlavně najít kompromis mezi kvalitou a cenou. A hranolky nechat," vyjádřil se například Roman Poláček. Levně, rychle a bez odpadu by chtěl v zoo jíst zase Jiří Špaček. „Něco, co jen tak vezmu do ruky a nezůstane po tom tácek, miska, příbor, sáček. Kvalitní párek v rohlíku, sekaná v bulce, karbanátky, klidně s cuketou, květákem nebo dýní, na chlebu. Nebo škvarkovou pomazánku. A v restauraci normální hotovky," zamyslel se.

Prioritní je pro zástupce zoologické zahrady také to, aby šlo platit v občerstvovacích zařízeních kartou. Po tom návštěvníci dlouhodobě volají. „Doufám, že letos to bude jiné. Že se bude dát platit kartou a v jídelníčku najdeme klasická česká jídla s masem i bez něj, pár jídel bez lepku. A co nejméně smaženého. Klidně i pizzu nebo grilované maso, italskou nebo asijskou kuchyni. Ale kvalitní," přála by si Renáta Čuboková.

Ke změně, která se dotkne tří zděných budov s občerstvením a nejméně pěti stánků, by mělo dojít už v letošní letní sezóně. Momentálně jsou daná zařízení v provozu, končit budou současní nájemníci na konci května a poté zoologická zahrada zvolí na základě výsledků výběrového řízení nové nájemníky. „Někteří provozovatelé z minulých sezon zde ale zůstanou," doplnila vedoucí útvaru komerčních programů a služeb Zoo Brno Dominika Zavadilová.

Změna čeká například Romana Daňka, který některá ze zařízení, kterých se změna dotkne, doposud provozoval. Daněk nyní přemýšlí nad tím, zda obměnit nabídku a do výběrového řízení se znovu přihlásit. „Podmínky jsou krásně myšlené, ale nevím, zda jsou uskutečnitelné. Zkoušeli jsme nabízet vegetariánské tortilly i ovoce a pak jsme toho stejně půlku vyhodili. Lidé chtějí často něco úplně jiného," povzdechl si provozovatel.

Jedním z nových zájemců o provoz občerstvení v prostorách zahrady bude nejspíš brněnský podnik Burger Inn. „Nejprve jsme o tom upřímně vůbec neuvažovali, ale po našem komentáři pod příspěvek Zoo Brno se strhla taková odezva, že už o tom reálně uvažujeme a kontaktovali jsme i paní, co to má na starosti," uvedl majitel Jakub Řiháček .