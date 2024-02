Prvními mláďaty roku 2024 jsou v brněnské zoo tři malí vlci hřivnatí. Na svět přišli na konci ledna. Poslední vlčata byla v Zoo Brno k vidění před osmi lety.

Zoo Brno chová vlky hřivnaté od roku 2000. Poslední mláďata zde odchovali před osmi lety. | Foto: Zoo Brno

Samice je ale podle chovatelů velmi mladá a byl to její první porod, kdy se odchov mladých často nemusí podařit. „Jsme obezřetní. Jsou to velmi plachá zvířata, proto je pro ně nesmírně důležitý klid. Při péči o mláďata to pak platí dvojnásob. Nicméně fena zatím vše zvládá skvěle a odchov probíhá naprosto přirozeně, bez zásahů chovatelů,“ uvedla kurátorka chovu savců Zoo Brno Oldřiška Kučerová.

Jak doplnila, samici nechávají prostor pro přirozený odchov a na mladé vůbec pracovníci zoo nesahají. „Může se ale i tak stát, že o mláďata kvůli řadě nepředvídaných faktorů přijdeme. Tak už to v přírodě běžně chodí, pro zvíře je to součást životního cyklu, ale my veříme, že vše dopadne dobře,“ doufala Kučerová.

Zdroj: Youtube

Mláďata dobře prospívají, jejich pohlaví zatím není známé. „Odhalí to až veterinář při první prohlídce, která je v plánu ve druhé polovině března,“ prozradil mluvčí zoologické zahrady Michal Vaňáč.

Pro návštěvníky by mohlo být zajímavé, že už pomalu začíná období, kdy samice přenáší mláďata z jedné boudy do druhé. „Pokud tedy někdo u expozice vlků hřivnatých v horní části zoo nějakou dobu vydrží a bude mít štěstí, možná uvidí fenu se štěnětem v tlamě. Je to běžná forma přesunu mladých. Nic jim při tom nehrozí. Zároveň prosíme návštěvníky o ohleduplnost, aby se u výběhu chovali tiše a respektovali klid, který je potřeba k úspěšnému odchovu. Moc děkujeme,“ doplnila Kučerová.

Šimpanzi se do Brna nevrátí. V zoo je nahradí nová expozice s menšími opicemi

Zoo Brno chová vlky hřivnaté od roku 2000. „Nejprve se u nás zabydlel samec Karlos a samice Saartje, která na konci ledna 2016 porodila trojčata. Po tomto páru brněnská zoo pečuje o samici Ladu narozenou 1. května 2022 v Zoo Praha, odkud k nám na jižní Moravu dorazila 6. prosince téhož roku. Samec Leo se narodil 10. května 2019 v maďarském Szegedu, na Mniší hoře je od 2. září 2020,“ vyjmenoval Vaňáč.

Vlk hřivnatý je největší psovitá šelma Jižní Ameriky a nejvyšší psovitá šelma vůbec. Jeho dlouhé nohy mu umožňují lepší orientaci v oblastech zarostlých vysokou trávou. Kromě lovu menších obratlovců se rád živí také plody. „V přírodě je ohrožený zejména ztrátou životního prostředí, které se mění na pastviny a pole. Vlky ohrožuje také automobilová doprava a domácí psi, kteří je mohou lovit a přenášet na ně infekční nemoci. Vlci hřivnatí jsou také stále nelegálně loveni. Podle některých obyvatel Jižní Ameriky mají části jeho těla léčebné účinky a nosí je u sebe jako talisman,“ prozradil mluvčí zoo.