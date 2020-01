Rekordní rok má za sebou brněnská zoologická zahrada. Podle v pátek zveřejněných údajů loni do zoo dorazilo 331 298 lidí, což je nejvíce od roku 1997, kdy si v zahradě začali vést podrobné záznamy.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Attila Racek

Návštěvnický rekord dosáhla zoo dva roky po sobě. Ve srovnání s rokem 2018 více lidí zamířilo do zoo v srpnu. „Vliv na návštěvnost mají tři hlavní faktory. Nová zvířata, opravené či nové expozice a počasí. To nám hrálo do karet hlavně na jaře 2018, zatímco v létě téhož roku k nám kvůli horku přišlo méně lidí. Loni se situace obrátila a vrátila se do dlouhodobého průměru, kdy bylo opět návštěvnicky nejsilnější léto,“ vysvětlil ředitel brněnské zoo Martin Hovorka.