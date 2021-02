„Opravdu je tomu tak, úplně jsme to zapíchli. Nevěřím, že by nás snad k prvnímu březnu mohli pustit. A i kdyby, tak lyžařské kurzy pro děti stejně nemá smysl rozjíždět,“ potvrdil sklesle Stávek.

Zásoby sněhu, které měli v areálu přichystané na případné otevření, nyní rozhrnuli. „Aktuálně je svah pro veřejnost otevřený s tím, že vstup je na vlastní nebezpečí. Rodiče a prarodiče sem vyrážejí s dětmi si zasáňkovat, zajezdit si na bobech, no a někteří nadšenci si kopec vyšlápnou a sjedou si ho na lyžích. Děti našich instruktorů nebo těch, co nám chodili pomáhat na brigádu, jsme pak vytahovali na kopec na čtyřkolce, aby si ho mohli alespoň párkrát sjet,“ přiblížil Stávek.

Ztráty způsobené zpackanou sezonou zatím vyčíslit nechtěl. „Potřebujeme vydělávat na naše další činnosti, musíme si teď zkrátka poradit jinak. Žádné větší investice a opravy rozhodně nechystáme, vše budeme muset odložit a to nejnutnější nějak slátat. Zamýšlená větší obnova nebo modernizace je nyní zcela bezpředmětná. Kdybychom věděli, že to tak dopadne, tak jsme nestěhovali občerstvení z koupaliště, nenakupovali nanoroušky a respirátory pro instruktory, a neskládali na svah umělou hmotu. Jsme hrozně naštvaní,“ neskrýval rozčarování správce areálu v Němčičkách.

V Olešnici na Blanensku se naopak lyžuje. Díky rolbovláčku. Přestože jedna jízda vyjde na padesátikorunu, což je o třiatřicet korun více než jízda na běžném vleku, lyžaři jeho služeb využívají. Oproti loňským jarním prázdninám jich je však v Olešnici podstatně méně. „Důvodem může být jak cena rolbovláčku, tak i počasí, těžko říci. Lidí momentálně ubývá. O tom, co bude po prázdninách, jsme se zatím nebavili. Vše záleží na majiteli,“ nechal se slyšet správce tamního areálu František Jílek.

Podle všeho je ve hře spíše jen víkendový provoz. „Odvíjet se to bude od zájmu veřejnosti. Pokud budou mít lidé zájem, jsme ochotní stále fungovat,“ ubezpečil Jílek.

To v Hodoníně u Kunštátu zatím sezonu vůbec nezahájili. „Na rozdíl od kolegů z Olešnice neprovozujeme ani rolbovláček, protože nám to přijde nebezpečné a nechceme, aby se někomu něco stalo. Stávalo se nám, že sem lidé chodili bobovat a to i ve večerních hodinách, kdy neměli žádné osvětlení. Byli jsme tak donuceni areál uzavřít úplně a příchozí bobaře a sáňkaře vyhazujeme, protože nechceme, aby zde došlo k úrazu, a aby pak byl náš areál s touto událostí spojovaný,“ zdůvodnil správce hodonínského Skiareálu Vlastimil Jílek.

I v Hodoníně stále věří, že by přece jen vleky mohly rozjet. „Frustraci lidí chápeme. Připravili a navrhli jsme režim, ve kterém by areál mohl fungovat. Odbavovací systém by byl nastavený tak, aby měli lidé dostatečný rozestup mezi turnikety, půjčovny i prodejny by byly opatřeny plexiskly, a každý zaměstnanec by nosil respirátor. S tímto režimem jsme schopni fungovat i v případě, že by se ski areály otevřely. Disponujeme dostatečným množstvím technického sněhu a stále sjezdovky udržujeme. Takže v případě, že by vláda povolila provoz sjezdovek, otevřeme, a to i kdyby jen na jeden den. Moc optimisticky to ale nevidíme a spíš počítáme se scénářem, že už zůstaneme zavření,“ nechal se slyšet Vlastimil Jílek.

V plánu měli přitom v Hodoníně u Kunštátu o letošní lyžařské sezoně spustit naposled stávající historickou lanovku, která zde funguje od začátku působení ski areálu. Tedy asi pětatřicet až čtyřicet let. „V příštím roce jsme ji totiž chtěli renovovat. Jelikož ale máme letos nulové příjmy a státní kompenzace nepokryjí ani polovinu našich nákladů, nejsme si jistí, jestli to finančně zvládneme. Navíc nám teď chodí faktury za energie a těžko se hledají peníze. Myslím si, že pro některé ski areály to bude mít fatální následky a v příštím roce vůbec neotevřou,“ odhaduje správce.

