Z území České republiky byl přitom v minulosti už vyhoštěn na dobu neurčitou. To mu nyní přitíží a pobyt ve vězení prodlouží. „Od května do srpna má tento cizinec na svědomí nejméně třináct případů vloupání do různých objektů v Brně a dalších čtyř v Praze. Většinou se vloupával do kanceláří různých firem, vysokých škol, prodejen nebo ordinací a kradl peníze,“ informovala o případu policejní mluvčí Andrea Cejnková.