Podle starostky městské části Nový Lískovec Jany Drápalové tam každý den ztrácí spoustu času stovky lidí při cestě do práce nebo do školy. „Křižovatka Pisárecké ulice s ulicí Antonína Procházky má malou propustnost. Trolejbusy tam stojí ráno v souvislém proudu osobních aut až do Lískovce až na Rybnickou ulici," nastínila starostka tamní situaci.

Podle ní by dopravní situaci v oblasti pomohl vznik takzvaného bus pruhu.

Reálnost takového opatření má posoudit technická studie, kterou si nechává vypracovat brněnský magistrát. „Studie by měla být hotová do tří měsíců ode dne nabytí účinnosti smlouvy, tedy zhruba do konce dubna," přiblížil mluvčí magistrátu Filip Poňuchálek. Předpokládané náklady jsou 195 tisíc korun bez daně.

Parkování v Novém Lískovci: přestavba trolejbusové smyčky, časem parkovací dům

Trolejbus v současné době přijede ve směru od Lískovce před křižovatku Pisárecké a Antonína Procházky a ve špičce se často zařazuje do kolony.

V současné době tam je jeden pruh pro dopravu pokračující do centra a jeden pro odbočení vlevo do Kohoutovic. Ten je však využívaný podle Seitla jen minimálně. „Náš návrh je, aby běžná individuální doprava byla právě v prostředním pruhu a pravý, aby se vyčlenil v koncovém úseku zhruba sta metrů pro trolejbusy. Ty by rovnou najížděly do pravého jízdního pruhu ve směru na Pisárky," nastínil Seitl.

Vedení Nového Lískovce se podle Drápalové snaží o podobnou úpravu už několik let. „Jsme přesvědčeni, že by v určitém úseku Pisárecké ulice pomohlo, kdyby se jízdní pruhy oddělily," zmínila Drápalová. Nyní mají i podporu dopravního podniku.

Podle Seitla už podobné opatření existuje v Brně v ulici Úvoz. „Tam to z pohledu městské hromadné dopravy funguje velmi dobře," podotkl.

Na základě výstupů studie, které vyhodnotí dopady na celkovou dopravní situaci v lokalitě, město buď k bus pruhu přistoupí nebo nikoliv. „V návaznosti na případný bus pruh budetaké nutné navrhnout vedení cyklistické dopravy v oblasti," doplnil Poňuchálek.