Zprávy z Ukrajiny vhání slzy do očí Bělorusce žijící v Brně. Je to šok, říká

Šok, vyděšení lidé, stěhování obyvatel do protiatomových krytů či kolabující doprava. Obrázky a videa z války na Ukrajině vhání do očí slzy Bělorusce Yuliyi Zaharodkině žijící pět let v Brně, která pochází z Minsku. „Událost z noci na čtvrtek pro mě byla šokem. Snažím se zůstat neutrální, ale v této situaci je mi Ukrajiny velmi líto. Myslím si, že ve světě diplomacie by se takové věci neměly stávat,“ říká exkluzivně redaktorce Deníku Rovnost mladá žena.

Běloruska Yuliya Zaharodkina žije v Brně pět let. | Foto: Foto: Yuliya Zaharodkina

Dvaadvacetiletá Běloruska je studentkou vysoké školy a majitelkou restaurace v Brně. Její přátelé a příbuzní žijí na Ukrajině. „Mám strach o všechny, kdo jsou v současné době na Ukrajině. Obávám se toho nejhoršího, že po válce zůstane spoustu obětí,“ sdílí studentka. Její příbuzní aktuálně opouští Ukrajinu do té doby, než se situace uklidní. Nemají to jednoduché, protože v místě kolabuje doprava. „Dnes ráno bylo zničeno mnoho letišť. Navíc letecké společnosti nechtějí vstoupit do ukrajinského vzdušného prostoru. Na výjezdu z Kyjeva se nyní tvoří hodinové dopravní zácpy,“ popisuje majitelka restaurace. Panika a strach o rodinu, tak vidí válečnou krizi Ukrajinka žijící v Brně Mnoho lidí, kteří zůstali ve svých městech, se podle Bělorusky přesouvá do protiatomových krytů. „Před několika hodinami ukrajinský prezident přijal zákon o plné mobilizaci. Lidé jsou velmi vyděšení, protože takový výsledek nikdo nečekal. Mnoho rodin řeší problémy se starší generací, kteří za žádnou cenu nechtějí opustit své domovy,“ říká mladá žena. Komunikace s příbuznými na Ukrajině je podle studentky obtížná. „Podle posledních zpráv je v místě špatný internet. Lidé vykoupili potraviny a v tamních obchodech jsou prázdné pulty,“ uvádí Běloruska. Svědectví z bojiště: Kdo může, mizí rychle pryč, říkají známí reportérky Deníku Mladá žena se snaží podpořit všechny, kterých se válka aktuálně týká. „V prvé řadě chci pomoci kuchařce, která pracuje u mě v restauraci a odjela tam na dovolenou za příbuznými. Snažím se jí zařídit víza pro její děti. Je mi líto všech bezbranných lidí, kteří jsou napadáni. Přeji si co nejdříve klidné nebe nad našimi hlavami,“ doufá majitelka restaurace.