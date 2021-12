Městské společnosti se tak navyšují ztráty na jízdném. V letošním roce jsou podle Tomaštíkové zatím 155 milionů korun. Není to však jediné navýšení výdajů pro dopravní podnik. „Městu jsme předložili jak zvýšené náklady související se zdražením energií, tak předpokládané ztráty pro příští rok. Celkově se jedná o čtyři sta milionů korun," přiblížila mluvčí.

Představitelé města navýšili v rozpočtu pro příští rok kompenzaci brněnskému dopravnímu podniku o několik desítek milionů na necelé 2,2 miliardy korun. „Hledali jsme úspory v oblasti mezd, vnitřních nákladů i spojů. V oblasti mezd jsme došli ke kompromisnímu řešení. Co se týče vlastních výkonů, cílem bylo, abychom optimalizovali dopravní výkony v úsecích a časech, kde vytíženost dopravních spojů není tak velká, ne abychom snížili komfort cestujících," oznámil radní pro dopravu Petr Kratochvíl.

Management dopravního podniku městu předložil návrh, který počítá s úsporou v řádech desítek milionů korun. „Budeme monitorovat v měsíčních zprávách, zdali je to dostatečné či nikoliv. Report bude zejména o vytíženosti linek a objemu cestujících," nastínil Kratochvíl.

Představitelé města v rozpočtu také navýšili polštář ve výši půl miliardy korun. Peníze jsou určené na energie, tedy i na pokrytí vyšších nákladů dopravního podniku.

Propad tržeb eviduje i Kordis, který koordinuje hromadnou dopravu na jihu Moravy. Loni ztráty vyčíslili na více než tři sta milionů korun. „Letošní rok bude možná z hlediska ztrát horší než minulý. Alespoň podle čísel z první poloviny roku, protože byly zavřené okresy, což se v ekonomice dopravy projevilo," zmínil ředitel Jiří Horský.

V minulém roce byla podle něj ztráta kolem třiceti procent, letos může být obdobná. V navrhovaném krajském rozpočtu na příští rok je zahrnuta částka, která by měla částečně pokrývat i ztrátu cestujících v souvislosti s koronavirovou pandemií a úbytkem počtu cestujících. „Nicméně předpoklad roku 2022 se velmi těžko odhaduje a závisí na opatřeních vlády," uvedla krajská mluvčí Alena Knotková.

V současné době je v platnosti plný rozsah spojů včetně všech školních, což při zvyšujícím se počtu nemocných řidičů a řidičů v karanténě dělá problém všem dopravcům. „Je to rozdíl oproti předcházejícím vlnám, kdy byla omezována školní docházka a školní spoje. Proto aktuálně od 12. prosince přistupujeme ke zkrácení linky 509 z Měnína pouze do brněnských Chrlic na přípoj k vlaku, linka už nepovede ve špičkách pracovních dnů do Komárova," sdělila jako příklad Knotková.

Toto zkrácení linky bude mít podle ní kromě řešení aktuálního nedostatku řidičů a horší ekonomice provozu i pozitivní efekt pro většinu cestujících, kteří linku využívají linku jako přípoj od vlaku, neboť dojde ve směru z Brna ke zpravidelnění odjezdů a eliminaci zpoždění ve špičkových odpoledních časech, kdy autobus jedoucí z Komárova zůstával často v kolonách způsobených silným provozem v okolí kruhového objezdu v křižovatce ulic Kšírova a Sokolova.

Zdražení jízdného na jihu Moravy se cestující prozatím nemusí obávat. Představitelé kraje o něm neuvažují. „Není to ve hře. Důvod je jasný. Jestliže jsme cestujících trochu zhoršili komfort, nechceme jim v tuto dobu přitěžovat zdražováním," potvrdil Deníku Rovnost krajský radní pro dopravu Jiří Crha.

Pokud by do budoucna docházelo ke zdražení jízdného, čemuž se podle Crhy asi nelze vyhnout, musí to přinést i větší komfort pro cestující.