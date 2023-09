Druhou zářijovou sobotu se mohou zájemci vypravit nostalgickým vlakem na tradiční historické slavnosti do Oslavan na Brněnsku. Vlak, v jehož čele pojede dieselová lokomotiva Pilštyk, vyjede z Brna před půl desátou dopoledne.

České dráhy vypraví nostalgický vlak na Oslavanské historické slavnosti. | Foto: České dráhy

Hlavní atrakcí sobotního programu v Oslavanech bude historický průvod městem v čele s králem Přemyslem Otakarem I. a jeho družinou, který bude zakončen slavnostním ceremoniálem na nádvoří zámku. O hodinu později je v plánu rytířský turnaj na koních.

Součástí sobotního programu budou také ukázky lidových řemesel, dobové tržiště, vystoupení pouličních kejklířů, koncerty a mnoho dalšího. Oslavanské historické slavnosti jsou připomínkou příjezdu krále Přemysla Otakara I. a královny Konstancie do Oslavan během vysvěcení ženského cisterciáckého kláštera Údolí svaté Marie v roce 1228.

Historický vlak vyrazí z brněnského hlavního nádraží v 9:28 a do Oslavan dorazí v 10:15. Na cestu zpět se vlak vydá v 18:50. Během dne souprava absolvuje jízdu z Oslavan do Ivančic a zpět. Z Oslavan odjede ve 12:00 a z Ivančic se bude vracet ve 12:50. „Jízdenky na nostalgický vlak jsou k dostání v předprodeji ve všech pokladnách Českých drah, doprodej pak bude možný přímo ve vlaku. Základní jednosměrná jízdenka z Brna do Oslavan stojí osmdesát korun," pozvala Vanda rajnochová, která je tiskovou mluvčí Českých drah.

O víkendu si mohou zájemci kromě Oslavanských historických slavností užít třeba Pálavské vinobraní v Mikulově nebo Znojemské historické vinobraní.