Do rodiny zvonařů se člověk buď narodí, nebo si cestu musí vyšlapat sám. Zvonař Jan Šeda patří do druhé skupiny. Osudná věta, která určila jeho budoucnost, zazněla z úst jeho dědečka, když mu bylo čtyřiadvacet let. „Ty se mi furt motáš v dílně, chtěl bys něco dělat? Tak dělej zvonky,“ prohlásil Janův dědeček, který dělal modely parních strojů. Potřeboval tehdy zvon pro lokomotivu, který nemohl nikde sehnat. Touto větou inspiroval Šedu natolik, že zvonařství je jeho vášní už osmatřicet let.

Sám se svou pílí a trpělivostí naučil vyrábět zvony různých velikostí. „Prvního půl roku byly všechny zvony děravé. V Orlických horách a podhůří bylo mnoho sléváren, do kterých jsem se chodil učit od zkušených chlapů slévačinu,“ vzpomíná zvonař Jan Šeda.