V loňském roce sumy za bydlení o inflaci rostly, letošní verdikt městských částí zatím definitivní není. Představitelé některých z nich už ale jasno mají. Podle Českého statistického úřadu činila průměrná míra inflace v roce 2022 patnáct procent.

Otazník visí zatím například v Brně-severu, které se stará o nejvíce bytů. Podobně je tomu v Líšni. Její starosta Břetislav Štefan však doufá, že zastupitelé odhlasují odpuštění. „U smluv uzavřených před rokem 2017 činí měsíční nájemné okolo čtyřiašedesáti korun za metr čtvereční s tím, že tam historicky inflační doložka nebyla. U smluv uzavřených po roce 2017 je měsíční nájemné za metr čtvereční o dvaatřicet korun dražší, neboť u nich se inflační doložka uplatňuje. Byl bych ale rád, abychom v letošním roce vzhledem k vysoké inflaci nezdražovali,“ nechal se slyšet Štefan.

Se zdražením už naopak počítají v Židenicích. Důvodem jsou rostoucí náklady na správu a údržbu domů, stejně jako rozdíl mezi tržním a obecním nájemným. „Inflační doložku tam, kde je to možné, uplatňovat budeme. Těmto nájemníkům se tak zvýší nájem o patnáct procent. Tam, kde smlouvy inflační doložku neobsahují, budeme v souladu se zákonem nájemné jednorázově navyšovat o dvacet procent, což je možné provést jednou za tři roky,“ uvedl starosta Petr Kunc. Doplnil, že v těchto bytech je suma stejná od roku 2016.

Zdražovat se chystají také v Bystrci. U obecních bytů pronajímaných po roce 2017 nájemníci měsíčně nově zaplatí devětaosmdesát korun za metr čtvereční. U těch pronajatých před rokem 2017 Bystrčané dosud platili měsíčně za stejnou výměru devětašedesát korun, nově to od dubna bude o desetikorunu více. „Nájemné se od dubna v obou případech zvýší o patnáct procent,“ potvrdil starosta Tomáš Kratochvíl.

Odložit údržbu kvůli vysoké inflaci se podle něj nevyplatí. Domy rychle chátrají a odsunutí oprav by se tak nájemníkům vymstilo. O to více by totiž zaplatili později. Navíc si podle starosty mohou zažádat na Úřadu práce o takzvaný doplatek na bydlení. „Konkrétní možná výše doplatků od dvou do sedmi tisíc korun měsíčně činí mnohem víc, než je navýšení nájmu v obecních bytech,“ uvedl.

Zcela opačný přístup razí největší městská část Brno-střed. Ta se nejenže chystá nájemné o inflaci nezvyšovat, doložku neuplatnila ani v roce předchozím. Současná cena od zhruba 100 do 160 korun za metr čtvereční tak zůstane stejná až do června příštího roku.

„Důvodem byla aktuální složitá situace, kdy výrazně rostly ceny energií a další náklady nejen na bydlení, a kdy v dané době hrozilo, že by inflace mohla nájemné zvýšit až o dvacet procent,“ potvrdila mluvčí městské části Brno-střed Kateřina Dobešová.

Na jihu Moravy se potom ceny nájemného ve většině okresních měst od minulého roku systémově neměnily. Změn se však dočkají například Břeclavští. Cena za metr čtvereční se v nově přidělovaných bytech v tomto roce zvýšila z 90 na 105 korun měsíčně. U městských bytů, kde smlouvy běží dlouhodobě, a kde nájemníci dosud platili za metr čtvereční 65 korun měsíčně, se očekává letos zvýšení zhruba o pětinu.

Například Martina Němcová, která bydlí v městském bytě v brněnských Židenicích, za poslední roky razantní zvýšení nájemného nepocítila. A přestože je přesvědčena, že cena v Židenicích patří k těm vyšším, pořád se jí to podle jejích slov vyplatí. „Pokud si člověk nemůže dovolit vlastní bydlení, je to nejvýhodnější varianta. Soukromé nájmy jsou šílené,“ sdělila žena.

Na to poukazuje i ekonom Lukáš Kovanda. „Nájmy v městských bytech sice také rostou, leckde se ale snaží nárůst snaží tlumit, a to více, než když byty pronajímají soukromé osoby. Příkladem je Brno, kde loni v září radní rozhodli, že neuplatní inflační doložku. Pokud by ji uplatnili, byly by letos nájmy tamních obecních bytů až o dalších dvacet procent vyšší, protože by se připočítala loňská mimořádně inflace, nejvyšší za několik desítek let,“ uvedl ekonom.