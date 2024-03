„To je de**l, to snad není možný,“ nebo „Měli byste si naliskat." Taková slova zněla v pondělí večer na adresu koalice v brněnských Vinohradech. Tamní vedení plánuje od července zvýšit nájmy v městských bytech, to se však řadě obyvatel nelíbí. O problému diskutovali vinohradští zastupitelé na mimořádném zasedání zastupitelstva městské části.

Obří zdražení nájmů na brněnských Vinohradech: Záleží na smlouvě, říká advokátka

Nejaktivněji se proti navýšení nájemného ohradil někdejší dlouholetý starosta Vinohrad Jiří Čejka. Poukázal zejména na to, že jako opoziční zastupitel nebyl o plánovaném kroku informovaný.

„Vše se odehrálo v tichosti a překvapivě. My rozhodně s touto výší nesouhlasíme, je to nehumánní, asociální a nemorální,“ argumentoval na mimořádném zasedání zastupitelstva Čejka.

Zároveň připustil, že se opozice zvýšení nájemného v obecních bytech nevyhýbá, růst ale požadují v omezenější míře. Navrhli proto zdražení nejdříve o dvacet procent namísto plánovaných sto třiceti. „Překvapila mě hlavně jedna věc. V době, kdy prožíváme, co jsme od revoluce nezažili, přichází navýšení o sto třicet procent. To se mi zdá nelidské,“ pokračoval Čejka.

Podívejte se, jak to vypadalo při jednání zastupitelstva

Zdroj: Deník/Terezie Heinz

Vinohradská starostka Jitka Ivičičová podotkla, že o problematice nájemného jednali vždy pouze radní. A to i v době, kdy Čejka zastával funkci starosty.

„Chceme to adresně řešit právě s těmi, kterých se situace konkrétně týká. Ani v době, kdy jsem z opozičních lavic na tyto disproporce upozorňovala, se tato problematika neřešila na zastupitelstvu,“ upozornila Ivičičová.

Po nedávné veřejné debatě s obyvateli se vedení městské části současně rozhodlo, že při zvyšování nájmů zohlední nájemníky, kteří v bytech provedli opravy na vlastní náklady. Vytvoří tak konkrétní funkční celky zahrnující například opravu bytového jádra, rozvodů, kuchyňské linky či výměnu dveří a oken.

„Pokud to lidé budou chtít takzvaně odbydlet, uzavřou novou smlouvu a všechny náklady si započtou. Nájemné jim pak snížíme. Vychází to zhruba na patnáct let při měsíčním snížení o šest tisíc korun,“ řekl v pondělí koaliční zastupitel Petr Pleva.

Vedení městské části Brno-Vinohrady chystá výrazné zvýšení nájmů.Zdroj: Deník/Aneta Denemarková

Tříhodinovou debatu nad zamýšleným zdražením nájmů v obecních bytech zakončily připomínky obyvatel. Během nich předal Brňan David Svačina petici vedení městské části, v níž se signatáři proti zvýšení nájemného ohradili. Dokument čítal kolem pěti set podpisů.

„Bez ostychu jste lidem zaslali dopis, ve kterém jim vyhrožujete a navíc navrhujete nezákonné věci, jako je zákaz kouření. Absolutně nereflektujete, v jakém stavu daný byt je. Osobně vím o lidech, kteří do bytů investovali přes několik milionů korun. Po roce a půl práce na radnici jste předvedli návrh, které by napsalo malé dítě. Je to vrchol arogance moci,“ nebral si servítky Svačina.

Rezignace místostarosty?

Právě proto se rozhodl sepsat petici a apelovat na zrušení navrhovaného kroku. Dokument rovněž obsahoval požadavek na odstoupení vinohradského místostarosty Jiřího Pustiny z funkce.

Výrazné zvýšení nájmů chystá vedení městské části u smluv, které s nájemníky uzavřeli před rokem 2017. Dosud obyvatelé platili za nájem výrazně nižší částky než v jiných městských částech. Nově představitelé Vinohrad chtějí, aby platili takzvané městem stanovené ekonomické nájemné, které odpovídá sto devíti korunám za metr čtvereční měsíčně.

V některých případech by to znamenalo zdražení až o sto třicet procent. U průměrného třípokojového obecního bytu lidé za nájem aktuálně platí kolem tří tisíc korun, nově by se částka mohla pohybovat kolem osmi tisíc.