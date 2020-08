Akvárium plné ryb je opravdovou ozdobou domácnosti. Pořídíme jej v různých variantách a s velebením jeho interiéru můžeme popustit uzdu fantazii. Je třeba se zaměřit ale nejen na design samotné nádrže, ale také kvalitní péči o její osazenstvo. Rybičky totiž mohou být na nevhodné prostředí obzvlášť citlivé a nevědomá chyba akvaristy je může stát život.

Kulatá akvária jsou nevhodná

Pokud akvárium teprve pořizujete, rovnou zapomeňte na ta kulatá. Mohou sice vypadat hezky a zdát se nenáročná na údržbu, opak je ale pravdou. Špatně se čistí, vhodná jsou například pro aranže vodních rostlinek. Žádné rybce neposkytnou dostatek prostoru, navíc ji tvarem dezorientují.

Naprosto nevhodná jsou podle odborníků také takzvaná bettária, prodejci určená pro bojovnici pestrou neboli bettu. I samec bojovnice, kterého je možné chovat samostatně, potřebuje nádrž o objemu minimálně 15 litrů.

Zdroj: Deník„V rámci svého druhu lze chovat v jedné nádrži pouze jednoho samce. K ostatním rybám je mírná. Potěr jiných ryb považuje za kořist,“ vysvětlují odborníci na serveru rybicky.net.

Samci bojovnic totiž nesnesou konkurenci. To, že jsou výhradně samotářští a nepotřebují k životu moc prostoru, je také častou fámou. Je možné je chovat ve společnosti jiných klidných ryb. Ať už se ale rozhodnete pro chov kteréhokoli druhu, je třeba akvárium vybrat s ohledem na potřeby rybek. Obecně platí, že každá ryba by měla mít na jeden centimetr své tělesné velikosti v akváriu dva až tři litry vody.

Souznění osazenstva je důležité

Zdroj: DeníkJak každá rybka, tak i rostlina má rozdílné potřeby. Tuto skutečnost je třeba brát v potaz už při pořizování osazenstva. Vždy se dobře informujte, nejlépe v odborné literatuře, co která rybka a rostlinka, po které zatoužíte, potřebuje a zda je společné soužití vůbec možné. Pokud teprve začínáte, nekombinujte příliš mnoho druhů. Mezi obyvatele akvária ale patří také vodní plži, krevetky nebo krabi. I tady je nutné předem zjistit, zda se s určitými druhy ryb bez problémů snesou.

Před tím, než rybky vůbec pořídíte, je třeba mít akvárium kompletně připravené. Tedy mít vybrané klidné místo v domácnosti, stolek pod akvárium i vyrovnávací podložku. Pokud nemáte žádné zkušenosti, zakupte si akvarijní set, který obsahuje i kryt, osvětlení, topítko a filtraci. Na akvárium přilepte pozadí. Nejlépe život v akváriu vyniká v kombinaci s černým pozadím. I rybičky jej ocení.

Nepodceňte přípravu

Na dno pak nasypte akvarijní substrát. I ten vyberte s ohledem na potřeby osazenstva, které jste si předem zvolili. Poté přidejte do akvária zvolené dekorace, jako jsou kameny a kořeny.

„Budete-li dávat kořen, doporučuje se ho alespoň převařit, protože většina kořenů zpočátku barví vodu. I tak může kořen ještě v akváriu zabarvovat vodu, ale rybičkám to nevadí, jelikož se jedná o přirozený přírodní výluh. Postupným vyměňováním vody se zabarvení zbavíte,“ radí web Akvamex.cz.

Napusťte poté akvárium přibližně do jedné třetiny až jedné poloviny. Nasázejte do něj živé rostlinky. Vhodné jsou i rostliny plovoucí, které se poměrně rychle rozrůstají. Poté nainstalujte filtr a topítko. Zatím je nezapínejte.

Dopusťte celé akvárium vodou zhruba tři centimetry pod okraj a teprve zapněte filtr i topítko. Teplotu vody si nastavte dle druhu osazenstva, pro které jste se rozhodli. Chemické přípravky dle odborníků nejsou třeba, nejvhodnější je, pokud máte ve svém okolí jiného akvaristu, který by vám pro začátek poskytl nasazení bakterií z vody svého akvária pro správnou biologickou rovnováhu.

Nádrž může být zpočátku mírně zakalená, což je normální jev. Zhruba po týdnu se voda pročistí, filtr proto nevypínejte. Rybičky je vhodné pořídit až přibližně po třech až čtyřech týdnech od založení akvária a zvykat je na nové podmínky opatrně. Přepravní sáček s rybkami je vhodné do akvária položit zhruba na 20 minut, čímž zajistíte vyrovnání teploty. Poté jej otevřete a postupně, zhruba každých 10 minut, přidávejte vodu z akvária, aby se hodnoty vody vyrovnaly. Poté můžete rybičky vypustit do jejich nového domova.

Čištění akvária

Akvárium čistíme poprvé přibližně zhruba za 2-3 týdny, a to jen lehce výměnou čtvrtiny vody. Poté je již třeba alespoň jednou za 10 dní vyměňovat zhruba čtvrtinu vody s odsátím nanesených nečistot na akvarijním substrátu, aby se usazené zbytky nekazily a nekalily vodu. K odčerpání vody použijeme odkalovač s pumpou. Nezapomínejme na zbavení skla řas pomocí stěrky a důkladné vymytí filtru, nikdy však ne úplně do čista, abychom nezlikvidovali prospěšné bakterie. Vše je ovšem individuální a záleží na tom, jak je akvárium zařízené. Novou vodu do akvária je vhodné nechat odstát třeba v kbelíku.