Roztomilé zvířátko chroupající mrkvičku, kterou si krásně umí podržet v krátkých pacičkách - tak nutrii vidí někteří Chrudimáci, kteří rozrůstající se rodince nosí dobroty. Hlodavec tak má v náhonu řeky Chrudimky krásný pohodlný život. "Nekrmte nutrie," apelovalo vedení města na občany už před časem. Výzva ale moc velký efekt nepřinesla, na břehu náhonu panuje rodinná pohoda.

"Jsou to jistě velmi kontaktní a zejména pro děti roztomilá zvířátka. Ovšem jejich přemnožení bude mít velký dopad na přírodu, ekosystém je už nyní velmi ohrožen. Proto bych si krmení nutrií hodně rozmyslel," míní Chrudimák Petr Kopecký. Zastupitel Libor Pilař by hlodavce s oranžovými zuby vymýtil. "Uvědomme si, jaké škody páchají, zemědělci nebo myslivci v Tuněchodech zaznamenávají velké škody. A ničí chrudimský náhon, jehož revitalizace stála miliony korun," argumentuje Pilař.

Nutrii na talíř?

Na facebooku se rozvinula velká diskuze, ve které se někteří lidé neubránili myšlence zvířata zabít a sníst. "Od té doby, co se tady ty potvory poflakují, mě zajímá, jak to chutná," poznamenal jeden z diskutujících. Kdo pamatuje osmdesátá léta a prodej masa od chovatelů nutrií za dvacetikorunu, může jen potvrdit, že jde o skutečnou lahůdku. Maso z nutrie je velmi vysoké kvality a lehce stravitelné, složením velmi podobné masu králičímu. Ovšem na rozdíl od králíka je svalovina nutrie tmavší a má jemnější svalová vlákna. Ve svalové tkáni je jiná skladba rozložení tuku, proto si zachovává šťavnatost vepřového masa.

O tom, že by se někdo vydal s puškou na lov nutrií, ani nelze uvažovat - jistě by riskoval postih úřadů - zákon, který by takový způsob mohl připustit, už delší dobu dlí ve sněmovně parlamentu.

Zdroj: Youtube

K případné řízené likvidaci se přiklánějí i ochránci přírody. "Populace u nás v přírodě narůstají. Je zde reálné riziko, že by se časem mohlo jednat o potravního konkurenta původního bobra, nutrie navíc může způsobovat hospodářské škody. Není důvod k tomu, aby došlo k dalšímu šíření druhu a je vhodné proto tento druh v naší přírodě utlumit," říká David Číp z organizace Jaro Jaroměř.

Mohou být přenašeči nemocí

Nutrie škodí zejména vyhrabáváním nor s dlouhými chodbami, kvůli kterým dochází k výraznému narušení stability břehů. Poškozují kořenový systém břehových porostů a tím velké riziko sesuvu břehů ještě urychlují, hrozí i pády stromů.

Tito velcí hlodavci mohou rovněž šířit nemoci nebezpečné člověku, jako je salmonela, leptospiróza, také známá jako krysí horečka, nebo tularemie. „Platí proto, že by se lidé měli vyvarovat přímému kontaktu s těmito zvířaty,“ říká Kateřina Mrózková, vedoucí oddělení přírodního prostředí odboru životního prostředí Městského úřadu Chrudim. „Zapomínat bychom neměli také třeba na psy, kteří se od nutrií mohou rovněž nakazit,“ dodává Mrózková.

Po krmení nutrií často zůstává na březích mnoho zbytků potravy, kterou nepohrdne ani potkan, oblíbenou kratochvílí tedy mohou lidé podpořit i šíření rovněž velmi nebezpečných potkanů. Kromě toho jsou nutrie náchylné i k cizopasníkům; dobře známí kvůli divokým prasatům jsou třeba svalovci.