Možné zrušení klecových chovů slepic nyní řeší zákonodárci v českém parlamentu, evropské iniciativy, ale současně bojují za to, aby klecové chovy zmizely v Evropské unii úplně.

Na chvíli za dráty

V České republice proti klecovým chovům bojuje několik různých organizací. OBRAZ (Obránci zvířat) vedou po celý červen kampaň Měsíc v kleci. Před Poslaneckou sněmovnou v Praze vyrostla drátěná klec, do které se postupně na dvanáct hodin zavírají dobrovolníci. Chtějí tím přesvědčit poslance, aby zvedli ruku pro zákaz klecových chovů.

„Neexistuje žádný důvod, proč bychom měli slepice i nadále držet narvané v drátěných klecích, když existují zavedené vhodnější alternativy. V kleci se slepice neproběhnou, neprotáhnou si křídla, nemůžou hrabat ani se čistit popelením a od mříží mají odrané peří až na kůži,“ popisuje předseda spolku OBRAZ Marek Voršilka.

Snášíte, že snáší?

Uplynulý týden si pobyt v kleci vyzkoušel i zpěvák Tomáš Klus. „Myslím si, že jako živý tvor bych se měl zastávat tvorů, kterým upíráme – ačkoliv po nich něco chceme – ta nejzákladnější práva,“ říká zpěvák. Sám doma několik slepic chová. „Jak můžeme snášet slepice v klecích! Chceme-li, aby nesly, nemůžeme hledět jen na to, co to nese nám. Takové chování v chovech je nelidské a člověk takto smýšlející sám patří do klece,“ myslí si Klus.

Cena (tolik) nevadí

Agentura PPM Factum zveřejnila na začátku června průzkum, ve kterém se 78 procent Čechů vyslovilo pro zákaz klecových chovů slepic. Nejčastěji jako argument pro zachování klecí zaznívá od chovatelů i politiků obava, že vejce musí notně zdražit, protože intenzivní chov nevyžaduje takové náklady jako ten volný. Z průzkumu ale vyplývá, že lidé jsou ochotní zdražení vajec „skousnout“.

„Naprostá většina Čechů by upřednostnila česká neklecová vejce před klecovými vejci z Polska i v případě, že by ta česká byla dražší. Podle výsledků by si jen pět procent české populace raději koupilo levnější polské vejce z klecového chovu,“ popisuje Vojtěch Hündl z agentury PPM Factum.

Širší problém

Používání klecí se nejčastěji připomíná v souvislosti s chovem slepic. Jsou ale standardním nástrojem v chovech i dalších hospodářských zvířat, od králíků přes husy po vepře. Jejich zákaz na úrovni EU dlouhodobě prosazuje mezinárodní organizace Compassion in World Farming (CIWF). Podle ní se v evropských klecích momentálně nachází více než tři sta milionů zvířat.

Působí i v České republice, kde má boj proti klecovým chovům a kampaň Konec doby klecové/End the Cage Age hlasitou odezvu. Za jediný rok se pod petici podepsalo více než 49 tisíc lidí z České republiky. Celkem připojilo svůj podpis 1,6 milionů petentů napříč Evropskou unií.

Orgány Unie teď věc posuzují a musí vydat oficiální stanovisko, než se uskuteční slyšení v Evropském parlamentu a možné hlasování. Dopady na výsledek bude mít i situace a vztah ke klecovým chovům v jednotlivých členských státech.